El equipo de salud mental infanto-juvenil de Cáceres se trasladará al hospital San Pedro

El equipo de salud mental infanto-juvenil de Cáceres, que actualmente se ubica en el centro de salud de Mejostilla, se trasladará próximamente a un edificio anexo del Hospital San Pedro de Alcántara para mejorar la atención que presta. Así lo ha anunciado esta mañana el director general de Asistencia Sanitaria del SES, Félix Miranda Álvarez, durante su comparecencia en la Comisión de Salud, en la Asamblea regional, para responder a una pregunta formulada por Unidas por Extremadura.

Este traslado se plantea como una de las acciones para mejorar la atención de los niños y jóvenes con problemas de salud mental en la comunidad, que han aumentado tras la pandemia de covid. «La tarea comunitaria de este equipo se ve entorpecida por el espacio físico donde se desarrolla actualmente. No hay consultas suficientes para los profesionales, no disponen de salas adecuadas de terapéutica global y el mobiliario y el ambiente no está adaptado a la población que atiende», ha denunciado el director general.

Para hacer efectivo el traslado se va a llevar a cabo una reforma en el actual anexo del hospital San Pedro, aunque no se han avanzando fechas. «Con esta medida obtendremos un espacio físico único, funcional y adecuado que permita al equipo de salud mental infanto-juvenil de Cáceres aprovechar las sinergias entre profesionales y desarrollar así su potencial terapéutico».

Esta unidad específica, que se enmarca en el Plan de Acción de Salud Mental Comunitario del Ministerio de Sanidad, se trasladó al centro de salud de Mejostilla en 2009, ya que hasta entonces se ubicaba en las instalaciones del SES en Ronda del Carmen.