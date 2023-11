Absuelto un hombre que fue condenado dos veces por agresión sexual a una niña saharaui en Cáceres

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha absuelto a un hombre que fue condenado hasta en dos ocasiones de agresión sexual a una niña saharaui por cuestiones procesales. El alto tribunal extremeño confirma la última sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Cáceres en mayo y que fue recurrida por la fiscalía tras un proceso judicial que se ha prolongado cuatro años.

Los hechos se produjeron hace una década y la causa llegó a los tribunales a finales de 2019. El acusado fue condenado por primera vez en la Audiencia Provincial de Cáceres en 2020 a cinco años de prisión por abusos sexuales a la menor. Esta sentencia fue recurrida por el condenado y el TSJEx obligó a repetir el juicio porque la víctima no había declarado. La prueba en la que se basó la acusación fue una declaración grabada.

El juicio se celebró por segunda vez en noviembre de 2021 y el acusado fue condenado de nuevo a cinco años de prisión. De la misma forma, la defensa del acusado volvió a recurrir y el TSJEx volvió a pedir que se repitiera el juicio porque la declaración de la víctima por videoconferencia no se ajustaba a derecho.

Un año después, en 2022, la Audiencia Provincial señaló el juicio pero no se celebró porque la víctima no compareció. Volvió a señalarse para mayo de 2023 y tampoco compareció. Es por este motivo que la Audiencia Provincial tuvo que absolver al acusado, una decisión que ratifica ahora el alto tribunal extremeño porque "sobre meros testimonios de referencia no se puede construir una sentencia de condena, ni destruir el derecho de presunción de inocencia".