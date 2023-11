Reclaman la amnistía para los alcaldes de Jerte inhabilitados por prevaricación

El pleno de presupuestos celebrado este jueves en el Palacio Provincial no ha servido sólo para escenificar el diálogo negociador que existe entre PSOE y PP (al menos, en esta institución), ya que las cuentas de 2024 se han aprobado por unanimidad de los 25 diputados provinciales, sino también para defender a los alcaldes de Jerte condenados por prevaricación.

Fue en noviembre de 2022 cuando la Audiencia Provincial de Cáceres condenaba a 11 años de inhabilitación a los alcaldes del Jerte por los vertidos ilegales de cerezas. Fueron considerados culpables de un delito de prevaricación administrativa los regidores de Rebollar, Cabrero, Cabezuela del Valle, Navaconcejo y Tornavacas por haber permitido que se depositaran los residuos en lugares no habilitados para ello entre los años 2015 y 2019.

Todos ellos interpusieron recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que, el pasado mes de junio, desestimaba sus pretensiones y ratificaba la condena de 11 años.

"Dieron todo por sus vecinos y fueron apartados de la política de forma injusta, por no estar protegidos ante las vicisitudes que se les presentaron" Sergio Rey - Portavoz del PP en la Diputación de Cáceres

"Injusticia"

El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, Sergio Rey, ha cargado contra la "injusta" situación de los cinco exalcaldes del Valle del Jerte inhabilitados, para quienes ha pedido la "amnistía", alabando su labor por sus pueblos; un reconocimiento al que se ha sumado el presidente de la Institución provincial, Miguel Ángel Morales, quien ha refrendado esta petición. Morales ha señalado que los anteriores alcaldes entre 2015 y 2019 de Cabezuela del Valle, Navaconcejo, Cabrero, Rebollar y Tornavacas no pudieron "injustamente" acceder a las últimas elecciones municipales, y considera que "la política no se puede dilucidar en el ámbito judicial. A no ser que se trate de juzgar a alguien que ha metido la mano en el cajón...", ha aclarado acto seguido.

Seguridad jurídica

A juicio de Rey, "dieron todo por sus vecinos y fueron apartados de la política de forma injusta por no estar protegidos ante vicisitudes que se les presentaron". Y añade que "si la política no tiene un marco jurídico para actuar con seguridad, acaba por convertirse en mera administración de fondo, en tecnocracia desprovista de humanidad", recoge Efe.

En su opinión, la pena es que estos cinco alcaldes y alcaldesas "sí tengan que cumplir la ley", cuando "a ellos sí sería de justicia amnistiarlos o indultarlos", ha expuesto el portavoz del PP durante la exposición de postura en este pleno de debate de los presupuestos provinciales, aprobados por unanimidad.