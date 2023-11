Cuando Nietzsche afirma «Dios ha muerto» nos está diciendo que la idea de Dios no es ya una fuente de moral en la que se pueda basar la conducta humana, porque si no hay fe en un Dios no puede haber moralidad basada en su palabra. A partir de entonces se suscita en la intelectualidad la cuestión de qué sucede cuando Dios no existe. Dostoyevski hace decir a Iván, uno de los personajes en su novela ‘Los hermanos Karamazov’: «Si Dios no existe, ¿todo está permitido?».

La postura tradicional sobre el fundamento de la Ética afirmaba que Dios era la base de una Ética Universal, y por lo tanto si Dios ha muerto, no habría ninguna fuente en la que basar una acción moral universal, ya no podría establecerse un código de conducta universal y solo sería posible el nihilismo. La descripción de un mundo sin Dios se convirtió en tema predilecto del teatro del absurdo y, o bien algunos pasaban su aburrida vida Esperando a Godot, que nunca aparecía; o bien, en ‘Fin de Partida’ nos presentaban un mundo en el que un gran inválido asistido por un criado que nunca llega a su destino se encuadran en un caserón con una ventana a ninguna parte; e incluso el primer Wittgenstein arrinconó el lenguaje sobre Dios en lo místico, lo poético. Sin embargo, la historia nos da testimonios de que para algunos, si Dios existe, todo está permitido, porque en nombre de un dios se puede e incluso se debe hacer terrorismo, secuestrar, matar a niños, asolar regiones, vengarse en personas inocentes, vulnerar los derechos humanos, desobedecer las directrices de los organismos internacionales, arrasar civilizaciones... En definitiva, se puede intentar lograr un mundo más inseguro en nombre de un dios sanguinario. Pero no perdamos la esperanza porque, como decía Camus, la lucha contra el absurdo, la peste o la guerra, se puede afrontar desde la honradez, pues como escribe en los párrafos finales de ‘La peste’, en el hombre hay más cosas dignas de ser amadas que de ser odiadas.