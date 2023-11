Cáceres confirma que ya negocia Womad para los dos próximos años

Womad se mantendrá los dos próximos años. Esa es al menos la intención de Marisa Caldera, la directora del Gran Teatro, institución que conforma junto al ayuntamiento, la Junta y la diputación el Consorcio que organiza el festival multiétnico. Caldera, en una comparecencia pública que ha protagonizado esta mañana en Cáceres, ha anunciado que ya han comenzado las negociaciones para la celebración, durante los dos próximos años, del festival, que la próxima primavera celebra su 31 edición

Sobre las negociaciones con las instituciones que forman parte del Consorcio Gran Teatro, ha indicado que van "por buen camino" y que confía en poder contar con todas las ayudas, incluida la aportación de 244.000 euros que la Diputación de Cáceres amagó con retirar. "Tengo intención de reunirme con los responsables de la institución provincial, pero todavía no ha habido contactos", ha asegurado Caldera. No obstante, la responsable de la sala ha confiado en que el acuerdo llegue a buen puerto: "Tengo fe en que sí, porque si no, como he dicho siempre, el perjudicado sería el cacereño y sería una decepción para los cacereños que no aportara la diputación ese dinero".