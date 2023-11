¿Quieres disfrutar de 'El lago de los cisnes' en Cáceres?

El Ballet de Kiev llega al Palacio de Congresos de Cáceres -sito en la avenida de la Hispanidad- con ‘El lago de los cisnes’, de Tchaikovsky. Será en la tarde de hoy, a las 20.30 horas. El espectáculo es famoso por su coreografía, llena de movimientos elegantes que simbolizan la gracia y la belleza de los cisnes. Las entradas están a la venta desde 26 euros en la página web de la compañía.

‘El buscón’, hoy en el Gran Teatro

La obra ‘La vida del Buscón’ de Quevedo se interpreta hoy en el Gran Teatro de Cáceres, situado en la calle San Antón, 10. Lo hará en una doble sesión, a las 10.00 y a las 12.00 horas. El autor reflexiona sobre la sociedad de su época, indagando en los bajos fondos de la corte y dibujando una sociedad con dos caras: una con buen aspecto pero poco real, y otra impresentable en la que el buscavidas es el rey.

Ya puedes conocer las obras de la Bienal

A partir de hoy, en el claustro del convento de San Francisco -situado en la Ronda de San Francisco, 15- se podrá visitar la colección ‘La Bienal de obra gráfica’ que permanecerá abierta hasta el 31 de enero. Los talleres ‘La huella de las imágenes’ también se desarrollarán hasta esa fecha en el Palacio de la Isla, los martes a las 17.00 horas y los miércoles a las 12.00.

Wavy Gravies, en el Boogaloo Club

El grupo Wavy Gravies dará un concierto este jueves a las 21.30 horas en el Boogaloo Club, situado en la avenida de Hernán Cortés, 10, dentro de su gira ‘Hangin’ out with Koko’. La apertura de puertas será media hora antes y el precio de las entradas es de cinco euros. Algunas de sus canciones son ‘Rufusella’, ‘Weird Family’, ‘La hija de Drácula’, ‘Panie Szofer’ o ‘Are you a witch’.