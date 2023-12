Infinity anula el último resquicio de mina a cielo abierto en Valdeflores

La empresa que promueve el proyecto de extracción de litio en Valdeflores cerró el pasado 1 de diciembre el último resquicio que quedaba de su plan inicial de una mina a cielo abierto. Lo hace justo antes de dar el paso de pedir en la Junta la concesión del permiso de explotación de una mina subterránea. Despeja así cualquier duda de que pudiese volver a su idea inicial de mina en superficie, contra la que hubo un fuerte rechazo social entre los años 2018 y 2021, y lo hace cuando se entra en la fase decisiva de la tramitación de la autorización de explotación bajo tierra.

La Asociación de Vecinos Sierra de la Mosca, uno de los colectivos que más se ha opuesto a los planes de Infinity Lithium, principal empresa que promueve la mina, informó este martes de que Tecnología Extremeña del Litio ha desistido del recurso de casación presentado en el Tribunal Supremo contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que el pasado mayo ratificó la decisión de la Junta de abril de 2021 de no dar a la empresa el permiso vinculado a su proyecto de una mina a cielo abierto. Tecnología Extremeña del Litio, que está participada por Infinity, presentó el pasado día 1 el escrito de desistimiento del recurso. El decreto del Supremo es del día 4.

Desde que en octubre de 2021 la empresa cambió de estrategia y pasó de un proyecto a cielo abierto a otro subterráneo se le pedía, en especial por el anterior gobierno municipal, que diese pruebas de que esto era realmente así eliminando cualquier opción de una explotación en superficie. Esto no se ha hecho hasta ahora con la retirada del recurso ante el Supremo. La decisión se ha tomado «por estrategia empresarial de la compañía», según se precisó este martes por fuentes de la empresa.

Esta decisión de la minera se toma en un momento que es clave para un proyecto de explotación que se inició en noviembre del año 2015, cuando la Junta de Extremadura convocó un concurso público de registros mineros caducados, entre los que estaba el de Valdeflores, que se adjudicó a Sacyr, después se unió Infinity, las dos empresas forman Tecnología Extremeña del Litio, aunque la segunda es mayoritaria y ahora lidera el proyecto a través de su filial Extremadura New Energies.

Y es un momento decisivo porque antes de fin de año la empresa presentará ante la Junta la solicitud del pase a explotación del permiso de exploración que la dirección general de Minas le concedió el pasado marzo. Es en este trámite en el que se decide la viabilidad de la mina.

Toda esta iniciativa tiene dos fases que están diferenciadas. La primera transcurre desde noviembre del año 2015 hasta octubre de 2021, aunque su último coletazo se ha mantenido hasta que la empresa ha desistido del recurso. En este periodo todo pasaba por la obtención por parte de la empresa de un permiso de investigación para posteriormente solicitar la explotación de una mina a cielo abierto. Ese permiso de investigación, que la empresa llegó a obtener en 2016, pero que se anuló en 2019 tras el recurso presentado por Acima y Adenex, se desestimó finalmente por la Junta en abril de 2021. Posteriormente, el juzgado de lo Contencioso y luego el TSJEx ratificaron la decisión de la administración autonómica.

Uno de los argumentos que el pasado mayo dio el tribunal extremeño para argumentar que no se puede dar el permiso de investigación fue que «es necesario valorar la normativa urbanística a la hora de otorgarlo, en cuanto que el mismo carece de sentido si no se obtienen después las pertinentes licencias y permisos», que se conceden en base al cumplimiento de esta normativa urbanística. Esa consideración la hizo el tribunal en base a los informes del ayuntamiento en los que se concluía que la actividad extractiva no se permite en el espacio de Valdeflores.

La sentencia del TSJEx también alude al primer permiso de investigación que se concedió a la empresa, en diciembre de 2016, autorización que se anuló por un incumplimiento en el trámite de información pública, y al cambio de criterio producido en el ayuntamiento. El permiso de investigación se dio en 2016 con el beneplácito de los informes del consistorio, mientras que finalmente se denegó en abril de 2021 en base a los informes del ayuntamiento. El TSJEx concluyó en su sentencia de mayo que los informes municipales que sirvieron a la empresa para conseguir la autorización en 2016 no estaban de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

La asociación vecinal se refirió este martes a esta conclusión del TSJEx al recordar que ahora el ayuntamiento vuelve a dar viabilidad a la tramitación del proyecto para que el plan de urbanismo no sea un inconveniente, lo hace al haber asegurado en un informe del pasado noviembre que «las actividades extractivas no son incompatibles con el ordenamiento urbanístico», según se puntualiza por el colectivo vecinal.

Con su decisión del pasado noviembre de considerar que el proyecto de una mina subterránea en Valdeflores no es incompatible con el plan de urbanismo, el ayuntamiento lo que hace es abrir la puerta para que la iniciativa siga tramitándose y que sea la dirección general de Sostenibilidad de la Junta la que decida si da al proyecto la autorización ambiental cuando tenga que tramitarse el permiso de explotación de un yacimiento subterráneo. El ayuntamiento pudo haber optado, como hizo otras veces, en especial cuando la mina se planificaba a cielo abierto, por afirmar, que fue lo que hizo por ejemplo el pasado enero, que la actividad extractiva no está permitida en Valdeflores, entonces dio esta valoración con el proyecto ya subterráneo.

Esta vez ha dado otra interpretación. La lectura, apoyándose en la legislación extremeña del suelo, es que si no hay una prohibición expresa y nominal concreta en el plan de urbanismo de que en Valdeflores no están permitidos los usos extractivos, se puede considerar que son autorizables. El plan ya no supondría un obstáculo. Pero esto no significa que la mina pueda hacerse, sino que ahora serán otros organismos, principalmente los que tienen competencia ambiental, los que tengan que decidir si se puede autorizar. La discusión ya no se focaliza tanto en el ayuntamiento.

La segunda fase se inició en octubre de 2021, cuando se anunció por la compañía que pasaba a un proyecto subterráneo. La siguiente fecha es marzo de 2023, cuando la Junta dio a Castilla Mining, otra de las empresas de Infinity, el permiso de exploración (así se salvaba la negativa al permiso de investigación) que es el que ahora permite que la empresa solicite la explotación de la mina subterránea.