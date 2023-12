Vox pide un cheque bebé de 500 euros en Cáceres y Mateos lo pondrá en marcha

Un cheque bebé, un párking en superficie y una app para aparcamientos públicos. Son las tres propuestas que ha planteado Vox a los presupuestos de Rafa Mateos en Cáceres. ¿Pero en que consisten estas iniciativas? La primera, la del cheque bebé, plantea que serán beneficiarias del mismo las personas progenitoras o adoptantes del menor, titulares del certificado de nacimiento o adopción en el que figure registrado su nacimiento o adopción. La ayuda económica será de 500 euros.

Todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenecen las personas solicitantes deberán estar empadronadas en Cáceres, con una antigüedad mínima ininterrumpida de un año, anterior a la fecha de nacimiento o adopción. Asumir el compromiso de permanecer empadronados en la ciudad de Cáceres durante los tres años siguientes a la presentación de la solicitud, salvo causa justificada. Están exentas del cumplimiento de antigüedad en el empadronamiento: personas emigrantes de la ciudad de Cáceres y retornadas y personas víctimas de violencia de género.

Además, deben acreditar que los ingresos correspondientes a la unidad familiar se encuentran comprendidos en los siguientes baremos: en la unidad familiar de seis miembros los ingresos no pueden superar cinco veces el salario mínimo interprofesional; en la de cinco miembros no han de ser superiores a 4,5 veces;en la de cuatro, no superarán cuatro veces;en la de tres, los ingresos no pueden superar 3,5 veces el salario mínimo, en la de dos miembros, no serán tres veces el salario.

En cuanto a la construcción del aparcamiento, Vox plantea estudiar la viabilidad de realizar los trámites necesarios para llevar a cabo el proyecto de construcción de un párking público en la calle Trajano de Cáceres y, además, pide la creación de una app para párkings públicos; una aplicación móvil para permitir conocer a tiempo real las plazas de aparcamiento disponibles en cada parking de la ciudad. El presupuesto estimado para ello es de 15.000 euros.