Bazaga: "Si la mina en Cáceres es subterránea, tendrá menos impacto y será más interesante para valorarla"

La portavoz de la Junta de Extremadura y consejera de Cultura, Victoria Bazaga, comentó este miércoles, a preguntas de los medios de información, que si el proyecto de mina que se proyecta en Valdeflores (Cáceres) es subterránea será "mucho más interesante" y tendrá "menos impacto ambiental", según las manifestaciones de la portavoz que recoge la agencia Europa Press.

Desde octubre de 2021, la empresa promotora, ahora quien lidera la iniciativa es Extremadura New Energies, filial de Infinity Lithium, había anunciado que su proyecto pasaba de cielo abierto a subterráneo, y los pasos que se ha dado desde entonces han ido en este sentido. No obstante, la empresa, pese a que desde hace dos años había venido manifestando que renunciaba a una mina a cielo abierto, mantenía abierto un litigio relacionado con su primer plan de mina en superficie. Hasta el pasado 1 de diciembre no ha renunciado totalmente al litigio, cuando presentó el desistimiento del recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo.

La renuncia al recurso se conoció este martes y a la consejera le preguntaron este miércoles. La empresa promotora ya venía avanzando, desde hace meses, que dentro de este año, inicialmente iba a ser tras el verano y ahora es antes del 31 de diciembre, presentaría a la Junta la solicitud del pase a concesión de explotación del permiso de exploración que la Junta le concedió el pasado marzo. Es una petición para un proyecto subterráneo. Es importante porque en este trámite es cuando se decide la viabilidad técnica y, sobre todo, ambiental del proyecto.

Bazaga, en las declaraciones recogidas en Europa Press, afirma que "el primer paso" que tiene que dar la empresa es presentar un proyecto en el ayuntamiento, y que una vez que el consistorio "lo recibe y lo valida como que es apto para hacerlo" entonces "pasará a la Junta de Extremadura, que entonces lo valorará". La empresa presentó una petición al ayuntamiento sobre la compatibilidad de su iniciativa con el plan de urbanismo, es un requisito para que pueda seguir tramitándose su plan ante la Junta, que es la competente en Minas y Medio Ambiente. Ese informe, que de haber sido negativo habría parado todo el proyecto, concluía que no es incompatible con el plan de urbanismo.

"En el momento en que lo tengamos (el proyecto), la Junta de Extremadura hará una valoración inmediata para que pueda cursarse lo que tenga que cursarse dependiendo del proyecto", comentó, según Europa Press, Bazaga, quien no obstante remarcó que "evidentemente si es soterrada y es subterránea tendrá menos impacto medioambiental y será mucho más interesante para poderla valorar".