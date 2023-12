¡Feliz Navidad!

El próximo día 25 de Diciembre se celebrará la Navidad, que es la festividad religiosa más espectacular del cristianismo, una solemnidad que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. El término Navidad procede del latín nativitas o nativatis, que significa nacimiento.

El eclesiástico, historiador y cronista Francisco López de Gómara en 1555 hablando del descubrimiento de Las Indias señalaba que había sido el mayor acontecimiento de la historia, después de la creación del mundo y de la encarnación y muerte del que lo creó.

La Iglesia en su misión evangelizadora de ir por el mundo anunciando la Buena Nueva ha querido dedicar un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios; a este tiempo lo conocemos como Navidad.

En el siglo II un hombre llamado Telesforo (más tarde Santo), fue el que estableció las solemnes fiestas de la Natividad, que al principio eran movibles, pero 200 años después, en el año 350, fue el Papa Julio II el que las declaró fijas tomando como fecha definitiva la noche del 24 al 25 de Diciembre.

El Nacimiento de Jesús aparece reflejado en los Santos Evangelios pero sin detallar fecha alguna, en concreto en Juan capítulo 2, versículos 1-20 y en Mateo capítulo 1, versículos 18-25.

Pero reflexionemos con José y con María porque nos están diciendo claramente qué es la Navidad. En ellos triunfó la alegría y la esperanza sobre el pesimismo, valoraron lo pequeño por el valor que tiene la cercanía de las personas y prevaleció la voluntad transformadora sobre la dejadez y la inhibición.

En ese espejo debemos mirarnos; afortunadamente muchas familias sí viven la Navidad como la fiesta que es, los padres transmiten a sus hijos esas vivencias, disfrutan con ellos del auténtico significado que para el mundo tuvo y tiene el Nacimiento del Hijo de Dios, sin olvidarse de las bellas tradiciones que engalanan y engrandecen la fiesta, un Belén puesto con cariño y un villancico cantado con el corazón.

En esta Navidad debemos tener siempre presente a los parados, a aquellos que no tienen para comer, a aquellos perseguidos por sus ideas religiosas, a aquellas que son víctimas de la violencia de género o de los terroristas, a los desplazados, a los inmigrantes que no tienen destino en sus vidas, a los drogadictos, etc.

Regalemos siempre amor, compasión, amistad, buenas palabras, besos, abrazos, valores, ideas, conocimientos, perdón, humildad, sonrisas, conversación, escucha activa, serenidad, calma y paz, todo ello es gratis y tanto al que lo da como al que lo recibe le reportará muchísima más felicidad que cualquier objeto material. La Iglesia nos pide que todos los feligreses vivamos con recto sentido la riqueza de la vivencia real y profunda de la Navidad. Y como nos dice nuestro actual Papa Francisco «que jamás seamos indiferentes ante los gritos de los pobres».

Y como dijo nuestro actual Obispo D. Jesús: «Al contemplar los belenes de nuestras ciudades y hogares, este año recemos más que nunca por la paz en el mundo y nos comprometamos por construirla a nuestro alrededor. Y cuando veamos una estrella, que con su resplandor llama nuestra atención, elevemos una oración al cielo diciendo con los ángeles: Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad».

Hagamos de esta próxima Navidad el primer día de una vida vivida con solidaridad, amor y cariño al prójimo. Desearos a todos que paséis una feliz Navidad.