Reformar el Paseo de Cánovas costaría a Cáceres entre 8 y 10 millones de euros

Es un tema recurrente en hace las conversaciones de los cacereños: cada vez que llueve, las baldosas-escupidera del Paseo de Cánovas hacen su aparición a traición. También es un tema recurrente para los diferentes gobiernos locales que han ido desfilando por el ayuntamiento. La reforma del Paseo de Cánovas, arteria por excelencia de la ciudad, y uno de sus pulmones verdes, es una patata caliente que los distintos ejecutivos han ido heredando.

De Nevado a Salaya

En la primera legislatura de la popular Elena Nevado se acarició el proyecto, incluso se llegó a terminar la redacción de la anunciada reforma. Pero, en 2014, a un año de las elecciones, el ejecutivo de Nevado optó por no acometerla. Para entonces, la ex alcaldesa Nevado ya tenía en la cartera otros dos grandes proyectos en la zona centro: la peatonalización de San Pedro de Alcántara y la construcción del parking Primo de Rivera (ahora Clara Campoamor, que no estuvo exento de polémica).

«Es un proyecto que no olvidamos. Somos un gobierno valiente. Ya hicimos Virgen de Guadalupe y el parking Primo de Rivera» Víctor Bazo - Concejal de Infraestructuras y Contratación

Este mismo diario recogía, en junio de 2015, las declaraciones de Nevado posponiendo la reforma, «dado el volumen de obras que va a haber en el centro de la ciudad, con la peatonalización de San Pedro de Alcántara y la construcción del parking». Por lo que optaba por «esperar a la finalización de estas infraestructuras para levantar un paseo tan importante como es Cánovas. No podemos saturar de obras esa zona, ni por los vecinos, ni por los problemas de movilidad y ruido que generaría».

En todo caso, descartó que el proyecto se fuese a quedar en un cajón. «Está en la hoja de ruta de este equipo de gobierno y del gobierno regional, pero no se acometerá inmediatamente, no nos lo planteamos a corto plazo», aseveró entonces Nevado.

El parking se inauguró en septiembre de 2016 (San Pedro se peatonalizó antes de los comicios), desde entonces (casi) nada se ha vuelto a saber de esa reforma integral. Y la segunda legislatura de Nevado fue más ardua para la popular, debido al yugo que le impuso la extinta Ciudadanos (Cs), dado que los ediles naranja sumaban la mayoría absoluta necesaria.

La legislatura del socialista Luis Salaya tampoco puso en el foco esta reforma. Fue ya en la pasada campaña electoral cuando el ex alcalde y candidato sacó a relucir la promesa de obras en Cánovas. Decía el candidato Salaya que «uno de los grandes retos que se va a afrontar es la reforma de la avenida de España, del parque de Cánovas y de Gloria Fuertes; es una necesidad y habrá que abordar un proceso de participación ciudadana importante». Precisamente, Salaya destacaba la «necesidad de conseguir una mejora muy profunda del pavimento que termine con las baldosas sueltas, que son un problema de accesibilidad y para los mayores».

Esa supuesta reforma se unía a un objetivo: crear un corredor que facilite el tránsito peatonal entre San Blas y Cánovas, formando así un gran eje comercial.

Pero, anteriormente, el ejecutivo de Salaya no había sido tan ambicioso y se limitó (en noviembre de 2022) a ejecutar una renovación del pavimento peatonal, sustituyendo un total de 350 metros cuadrados de pavimento (las famosas baldosas-escupidera), por un coste de 16.000 euros y con cargo al contrato de conservación del pavimento.

Coste real

De nuevo, esa patata caliente de reformar el céntrico paseo (que se proyectó hace casi 129 años para unir la ciudad con la antigua estación de tren, ubicada en Los Fratres) pasa a otro ejecutivo: ahora, el de Rafael Mateos. Un ejecutivo que cifra entre 8-10 millones de euros las obras y que no contempla su reforma en sus cuatro grandes proyectos de legislatura: Ribera del Marco, plaza Marrón, complejo deportivo en Nuevo Cáceres y Virgen de la Montaña. Pero tampoco descarta meterse en faena.

Así lo manifiesta a el Periódico Extremadura el actual concejal de Infraestructuras y Contratación, Víctor Bazo. «Es un proyecto que no resulta a corto plazo, pero no lo olvidamos. Somos un gobierno valiente. Ya hicimos una actuación integral en Virgen de Guadalupe y acometimos el parking Primo de Rivera, la calle Viena, los Obispos... y es cierto que Cánovas necesita esa reforma. Sabemos el coste, que es muy elevado porque hay que cambiar el saneamiento y respetar todo el arbolado. Entre 8 y 10 millones de euros. Somos conscientes de que Cánovas necesita tener más accesibilidad y darle otro aspecto».

1895

«Sin Cánovas, Cáceres sería de otra manera urbanísticamente, pero también sentimentalmente». Así se expreseba en este diario Fernando Jiménez Berrocal, responsable del Archivo Histórico Municipal, con motivo del aniversario de Cánovas, que en 2020 cumplió nada menos que 125 años.

Fue inaugurado en el año 1895 y estaba fuera de la ciudad. «De hecho, Cáceres terminaba en las llamadas ‘afueras de San Antón’, pasado el Gran Teatro y la antigua ermita de San Antón. Allí estaba el herradero de los bueyes y por allí discurría el camino viejo de Malpartida o camino de San Juan del Puerto, aún conservamos planos de la zona», relataba Jiménez Berrocal.

El paseo se diseñó a raíz de un acontecimiento histórico que marcaría el futuro de la capital: la inauguración de la estación del ferrocarril. A día de hoy, Cáceres espera el AVE y espera la reforma de Cánovas.