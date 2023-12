Así se ve Cáceres en dibujos animados

¿Os habéis imaginado alguna vez como sería la ciudad de Cáceres si fuese una serie de dibujos animados? Leoncia, la Cruz de los Caídos, el restaurante Atrio, la plaza Mayor o el Arco de la Estrella ya tienen su recreación artística, como si fuesen a aparecer en una película Disney. Juan Antonio Barquilla Núñez es el creador de un centenar de imágenes que se han hecho virales en redes sociales en las últimas semanas: «Quería darle otro enfoque a cómo se ve la ciudad, le ha gustado mucho a la gente porque es lo que está de moda. Ahora mismo, llama más la atención esto que una foto hecha con una cámara profesional».

Ha fotografiado todos los rincones de la ciudad, esa es la primera fase que requiere el proceso para conseguir estas imágenes. Posteriormente, pasan por dos aplicaciones: YouCut, para la edición, y Photofunia, que las retoca para recibir ese efecto animado. «Tienen todos los tonos que he sacado en las fotos, no decido que queden de una manera o de otra, pero sí que he eliminado cosas que no me gustan, como las personas que se entrometen», cuenta.

Barquilla se dedica al mundo de la imagen. Principalmente, realiza vuelos profesionales con los dos drones de los que dispone y hace fotografías. Es el community manager de una cuenta en FaceBook sobre la localidad cacereña de Moraleja en la que publica vídeos e imágenes de distintas zonas del pueblo.

Sobre las imágenes

La mayoría de las imágenes respetan el aspecto real de los edificios de Cáceres, pero otras sí que pierden ese parecido: «Las torres de la iglesia de San Jorge aparecen como una especie de espejo porque los colores blancos los simula así. La plaza Mayor es distinta porque hay mucha vegetación en ellas. En el restaurante Atrio aparece una puerta donde no hay ninguna a simple vista, pero si la gente se fija, se nota que hay una tapiada». También aparecen varios coches antiguos: «Es curioso, no son animaciones. Estaban aquí de verdad»

Leoncia tampoco podía faltar en estas ilustraciones. En la plaza de San Juan, con su diario de elPeriódico Extremadura en la mano, aparece una estatua que, aparentemente, tiene vida: «Las tallas de Hernán Cortés o el indio también tienen esta apariencia».

Barquilla lo tiene claro: no va a parar de subir fotos (tiene pendiente la estación de autobuses, la plaza de toros, el parque del Rodeo o el palacio de Godoy). De hecho, también está preparando vídeos. Aun así, tiene sus imágenes favoritas. «Me quedo con la de la plaza de la Concepción, una que hice desde Gran Vía a la plaza Mayor y la de las escalinatas del Arco de la Estrella, que se ve la pista de hielo», manifiesta.