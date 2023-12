Cáceres Verde rechaza la ampliación del parking del parque del Príncipe

El colectivo Cáceres Verde considera un despropósito la ampliación prevista del aparcamiento en superficie en el parque del Príncipe y muestra su apoyo a los vecinos de Aguas Vivas que se han movilizado en contra de esta intervención. Según asegura el colectivo en un comunicado, la actuación proyectada «nos parece una obra innecesaria y arbitraria, dado que el aparcamiento actual solo se llena en ocasiones puntuales a lo largo del año». El colectivo considera que «sería más conveniente arreglar el actual aparcamiento, que se encuentra en estado de abandono y mal aprovechado, antes de destruir una de las mejores zonas verdes de recreo, bienestar y esparcimiento de la ciudad». Sobre la posible incidencia en el arbolado de la zona donde se prevé la ampliación, Cáceres Verde recuerda que hay una ordenanza municipal que los protege.

Desde la asociación, al igual que han manifestado vecinos de Aguas Vivas, esperan que se produzca un cambio de opinión del gobierno local y que se reconsidere la ejecución de la obra. En la mesa de contratación que se celebró en el ayuntamiento este lunes se abrieron las plicas de las empresas que concurren a la licitación de proyecto y obra.

Con esta obra lo que se pretende es la creación de 160 nuevas plazas, que se sumarán a la plataforma a la que se accede por la calle José Luis Cotallo. Según manifestó un representante de los vecinos la semana pasada, la idea de ampliación «está mal planteada» porque hay otras opciones para no tener que ocupar la totalidad de la franja que hay entre el estacionamiento actual y Aguas Vivas. Argumentó que como alternativa a la pérdida de un espacio verde del parque está dar un mejor aprovechamiento al espacio que desde 2006 ocupa el aparcamiento en superficie, un parking que «está en pésimas condiciones y que está mal planteado, se puede adecentar y aumentar sus plazas» aseguró, además afirmó que la plataforma actual de aparcamiento no se llena a diario, «siempre hay plazas libres y algunas no se pueden ocupar porque están en mal estado».