El coronel Lunar Bravo asume el cargo de subdelegado de Defensa en Cáceres con el fin de difundir la cultura de la seguridad

"Mi principal objetivo es difundir la cultura de la defensa y la seguridad en la ciudad, al igual que ha ocurrido en los últimos tres años". El nuevo subdelegado de Defensa de Cáceres, el coronel Vicente Lunar Bravo, ha tomado posesión del cargo en la mañana de este viernes en un acto presidido por el subdirector general de Administración Periférica, Jesús Ángel García Lidón. Se convierte de esta forma en el sexto subdelegado de Defensa de la historia de la ciudad, relevando al coronel Manuel del Pozo. El primero en ocupar este cargo fue Juan Virgilio Mogollón, nombrado el 18 de junio de 1996.

"Sé que el valor de la Subdelegación de Defensa de Cáceres está en la calidad humana de sus componentes, me consta que dispongo de subordinados de gran profesionalidad con espíritu de superación y búsqueda de la excelencia. Quiero dar las gracias a Manuel por el excelente equipo que me entregas, unida y cohesionada", ha dicho Lunar Bravo.

Currículum

Lunar era el jefe de la Sección J8 de recursos financieros del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, donde desempeñaba sus funciones desde octubre de 2021. Anteriormente, perteneció a la Dirección de Asuntos Económicos, a la división logística del Estado Mayor del Ejército, al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional-Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, a la Guardia Real de la casa de Su Majestad El Rey de El Pardo y a la Brigada Guzmán el Bueno de Córdoba. También participó en operaciones en el exterior como en Irak -donde permaneció desde 2011 hasta 2014-, Líbano, Senega-Dakar, Bosnia i Herzegovina o Gabón.

Entre las condecoraciones que ha recibido a lo largo de su carrera hay tres Menciones Honoríficas Sencillas (en 1990, 1993 y 1999), la Medalla al Mérito Real de Noruega (1995), la Medalla al Orden Alauita del Reino de Marruecos (2000), la Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco (2015), dos Cruces al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco (2001 y 2004), dos Cruces al Mérito Militar con distintivo blanco (1994 y 1998), la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (2001), la Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (2006) y la Plaza de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (2011).

Alocuciones

Tras el juramento, el subdelegado saliente quiso recordar su trabajo durante el último trienio: "Hoy no es momento de hacer balances sobre lo desarrollado, pero quiero decir que me he vaciado y he entregado toda mi ilusión en cumplir con el objetivo adquirido aquel 15 de diciembre de 2020". "Vas a ser el responsable de seguir ilusionando a la sociedad cacereña. El camino que te espera no es fácil, pero estoy seguro de que superarás con creces lo alcanzado hasta hoy", han sido las palabras que le dedicó al coronel Lunar Bravo.

Para finalizar el acto, el subdirector general de Administración Periférica, García Lidón, quiso reconocer el trabajo realizado por el coronel Manuel del Pozo: "Si tuviera que recomendar una ciudad, sería Cáceres. Si tuviera que optar por una subdelegación, sería esta. Si tuviera que elegir un mando, serías tú. Tienes unas extraordinarias dotes de mando y credibilidad en tus decisiones".