Malú, la Shakira española, llega a Cáceres

La cantante Malú actuará en el Palacio de Congresos de Cáceres el próximo 8 de marzo dentro de su gira ‘A todo sí, 25 años de aprendiz’. Regresa a la ciudad diez once después de su último concierto, cuando llenó el mismo escenario con motivo de las Ferias de San Fernando de 2013. "En 'Ausente' no hice más que contar cómo me sentía", aseguró la madrileña a Risto Mejide sobre uno de sus últimos lanzamientos al ser preguntada si "se había marcado un Shakira". «El encuentro será un viaje musical a través de sus 25 años de legado, con una puesta en escena que deja de lado el carácter intimista que le caracteriza», informó la organización del concierto. Las entradas están ya a la venta en la página web de EventsEntradas y el precio oscila entre los 55 y 65 euros más gastos de gestión.

Una colección por los 50 años de la UEx

La sala Pintores 10 acogerá la inauguración de la exposición «50 años de Universidad. Colección artística de la UEx», en la que participará la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, María Esther Gutiérrez Morán, y el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero. Será a partir de las 11.00 horas de este viernes. La selección pretende mostrar un conjunto variado de obras de pintura, técnicas gráficas y fotografía con diferentes lenguajes. Mostrará las convocatorias públicas, concursos y otras actividades que ha desarrolado la Universidad.