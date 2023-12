Patxi Mangado, arquitecto del Madruelo: «Mezclará la piedra de los palacios y el blanco de las casas humildes»

Dicen de él que es uno de los eslabones de la arquitectura navarra tras Rafael Moneo. Francisco Patxi Mangado Beloqui (Navarra, 1957) es uno de los exponentes para generaciones de arquitectos. Medalla de oro al mérito en Bellas Artes y con un currículum a la altura de los maestros, ha sido designado para diseñar el futuro museo del Madruelo que albergará la prestigiosa colección Folch-Rusiñol. El arquitecto atiende a El Periódico Extremadura en un descanso de sus clases en la Sorbona. Desde que se le encargó el proyecto, ha visitado Cáceres en hasta cinco ocasiones y está convencido de que el museo ofrecerá «valor y singularidad» a la ciudad.

¿Qué le pareció interesante del proyecto del Madruelo para presentarse al concurso?

Uno elige los proyectos por muchas cosas y a este han optado los estudios más importantes de España. Primero, por el sitio. El emplazamiento es extraordinario. Es uno de los más inspiradores y más bellos que uno puede encontrar. Imaginarse ahí a los pies del casco histórico de Cáceres con esa vista que hay es más que atractivo. Segundo, porque la colección es maravillosa. También, en el caso del Madruelo se da otro factor, que no es un proyecto enorme. Tiene una escala suficiente como para poder influir en el espacio, tiene una envergadura de cierta importancia y a su vez, un tamaño que puedes controlar. Está en un punto estratégico en términos de acceso a la ciudad. En mi opinión, todo se confabula para que sea muy atractivo para un arquitecto.

Usted cuenta con acreditada experiencia en diseñar museos. Ha firmado el museo de arqueología de Vitoria, el museo de Bellas Artes de Asturias y el último, el museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. En el caso de Cáceres, ¿qué particularidad tiene que tener un museo que albergue una colección de instrumentos?

La propuesta es fascinante porque es una colección extraordinaria que se sale de la norma. Las piezas son extraordinariamente evocadoras. Que puedas analizar la historia de los pueblos a través de cómo se han manifestado en sus instrumentos musicales me parece de una belleza extraordinaria. El tipo de música tiene mucho que ver con la cultura y la manera de ser. Pensar cómo esas piezas se han ido transformando es masticar el tiempo. Lo mismo puedes aplicar a la colección de cerámica, que es asombrosa. En apariencia, las dos colecciones no tienen nada que ver. La música representa lo etéreo y lo inmaterial y la cerámica es la propia tierra hecha arte. Transformar esto en un proyecto unitario es un reto y esa unidad la da la riqueza arquitectónica de Cáceres. Si analizas la perspectiva del casco histórico desde lejos, hay una mezcla entre los muros lisos, blancos, enfoscados de blanco y la piedra. Yo he planteado el proyecto a partir de la parte más terráquea y también desde esos muros lisos, encalados, de las viviendas más humildes. Todo con un lenguaje contemporáneo. Salvando las distancias, quiero hacer un recorrido como en la Alhambra, a través de patios y miradores. Hablo de un jardín colgante mirando a la vega.

¿Y cómo nació?

Es un proyecto que hice en verano cuando todo el mundo estaba de vacaciones. Como mi hija se casaba me obligó a cambiar las vacaciones y mientras sonaban los Sanfermines en Pamplona, yo estaba diseñando el proyecto. Nace como respuesta al bullicio sanferminero. Dije voy a hacer algo y disfrutar de la paz. Mientras, me trasladaba a algo maravilloso. Y es cómo Cáceres siendo esa ciudad tan poderosa e importante es capaz de coexistir con una dimensión rural. Eso es de una gran belleza en los tiempos que corren. Ese contraste también está en el edificio. El museo será la suma de ese contraste que hay en Cáceres. Ya tenía ganas de trabajar aquí. Extremadura es una maravilla. La gente desconoce su belleza.

Lo cierto es que en los últimos años, Cáceres protagoniza un proceso similar con el edificio del museo Helga de Alvear, que lleva la marca de Emilio Tuñón. El museo de música llevará la suya.

Pero poner nombres a las ciudades en función de los arquitectos no me parece bien. Cáceres es Cáceres. En todo caso es al revés. La ciudad está por encima de todo y es mucho más que Patxi Mangado o Emilio Tuñón. Cuando el museo Guggenheim se hizo en Bilbao fue importante, y es un buen edificio, pero si no hubiera habido una transformación urbana con ETA dejando las armas y un contexto optimista, no habría servido de nada. Aquí lo más importante es que esa colección va a Cáceres. Lo importante ya está hecho.

¿Y en cuanto a los plazos?

Este mes vuelvo a ver la colección a Gerona, pero yo quisiera que todo se activara cuanto antes. Ahora entrego el museo de Ciencias Naturales de Navarra y espero que a partir de enero se ponga todo en marcha.