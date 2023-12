Cáceres apuesta fuerte al Gordo

El próximo 22 de diciembre se sortearán 2.590 millones de euros, que se repartirán entre 28,3 millones de premios. Esto significa que, si la suerte se distribuyera de forma exacta, uno de cada dos españoles (más incluso) se llevaría una sorpresa en el bombo de Navidad, grande o pequeña. Son cifras que marean, pero a más de uno le alegrarán pronto la vida, especialmente a los que se lleven el Gordo con sus 400.000 euros por décimo. Quizás por esa ilusión, y porque los precios están como están, y porque ir al supermercado se ha convertido en un ultimátum para la tarjeta de crédito, y porque pagar la hipoteca ya supone un heroicidad, quizá por una o por todas esas razones, los cacereños van a gastarse este año 84,1 euros por cabeza en el Sorteo Extraordinario.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha enviado un total de 163.122 billetes a las administraciones cacereñas, por un valor de 32,6 millones de euros. Se trata de una cifra récord en la provincia dentro del histórico del sorteo. Y se basa en las ventas del año anterior, que crecieron de forma importante. De hecho, este cálculo de 84,1 euros por cabeza (se incluye toda la población cacereña, desde los niños a los ancianos) supera ampliamente la media española, situada en 71,6 euros. En concreto, Cáceres ocupa el puesto 20 de 52 provincias, por delante de Madrid (81,4 euros), de las provincias andaluzas (media de 59,2 euros), de las valencianas (80,3 euros), de las catalanas (salvo Lleida), o las gallegas (salvo Lugo).

Claro que esta previsión no es arbitraria, porque como decimos, la SELAE estima la consignación de cada año (la lotería que manda a cada provincia) según las ventas del sorteo del ejercicio anterior, y fue en 2022 cuando Cáceres ya alcanzó, en cifras reales, los 79,8 euros por persona en lotería de Navidad, muy por encima de los 67,1 euros de media que registró el país. Es más, la evolución de este gasto en la provincia cacereña ha aumentado 20 euros en sólo seis años, desde los 59,6 euros por cabeza del 2016, hasta los 79,8 euros del 2022.

«Ya no quedan cinco iguales»

«Cuando sube la consignación es buena señal, ha habido más ventas», afirma Silvia Cerro, titular de la Administración ‘La Niña Bonita’, situada en el número 38 de Ruta de la Plata. «En mi caso, me siento agradecida por la campaña que estamos teniendo. Ya no me quedan cinco billetes iguales de un mismo número», afirma la joven, que abrió hace cinco años su despacho. «Efectivamente --afirma--, se compra más, no sé la razón. El cliente que en 2022 se llevaba un décimo, ahora se lleva incluso dos y tres». Quizás los tiempos económicamente complicados invitan a compartir con mayor deseo un posible golpe de suerte, «porque sigue siendo el sorteo en el que más se juega el mismo número con los compañeros de la empresa, con los amigos, con la familia...». Y pese a ello no es el que más reparte, «no hay comparación con el Sorteo del Niño, pero en este siempre parece que queda menos tiempo para comprar, mientras que la lotería de Navidad se la van llevando durante meses», precisa Silvia Cerro.

También cuenta mucho la actitud, porque en las loterías, como en el resto de sectores, se observa la menor disponibilidad económica de los ciudadanos debido a la inflación. «Las administraciones no podemos hacer rebajas ni descuentos, todas vendemos el mismo producto, por eso hay que moverse mucho en redes sociales, en los negocios, ya no podemos esperar al cliente tras la ventanilla, y de cualquier modo siempre hay que mostrarse muy amable. Algunos me dicen que quizás no les dé un premio, pero al menos se llevan una sonrisa», revela Silvia, quien, como cada año, espera dar el Gordo el próximo 22 de diciembre.

«En mi caso también aumentan las ventas respecto al año anterior», comenta José Manuel Villanueva, titular de ‘La 13 de Carrefour’. «Es cierto que al estar en nuestra ubicación, dentro de un centro comercial, vienen personas desde Arroyo de la Luz, Malpartida, Casar de Cáceres y otros pueblos cercanos, porque tienen un aparcamiento fácil, dejan el coche y se llevan la compra y la lotería en un momento», subraya.

Desde la Administración ‘Fuente del oro’, en la calle Antonio Silva, Daniel Moreno confirma que las ventas marchan de manera óptima, «pero quizás comenzaron más lentas, más retrasadas, parece que a la gente le costaba un poco dar el paso a gastar, lo que no quiere decir que se compre menos». Su previsión es similar al pasado año, cuando Cáceres rozó los 80 euros por persona. «Fue un buen año y si se mantiene el ritmo actual, vamos bien ». Todo depende finalmente del «tirón» de las tres semanas anteriores al sorteo, desde el 1 de diciembre. «Se trata del periodo decisivo, el último tramo, donde se decide el año, donde se suelen hacer un 40% de las ventas de la lotería de Navidad», concretan en ‘Fuente del Oro’.

Más colectivos: suerte en común

Además, este año existe un aumento del número de colectivos que deciden jugar el mismo número: «colegios, cofradías, sindicatos, centros sanitarios...», describe Daniel Moreno. También lo perciben otros despachos.

En cuanto a los números que más buscan los cacereños, las administraciones coinciden en señalar las terminaciones en ‘13’, ‘15’, ‘17’, sobre todo el ‘5’ y el ‘7’ (en algunos despachos hace tiempo que no quedan), pero también el ‘3’. Además, se demandan el ‘23’ y el ‘24’ por tratarse del año de salida y de entrada, ya difíciles de hallar.

Este año existe además una especial sensibilidad por los números ‘raros’. «La gente hasta ahora no quería ni comienzos ni finales en 0, pero de repente los piden», revelan desde la ‘Fuente del Oro’.

Para quien tenga interés en la estadística pura y dura de los números, el ‘5’ ha sido el más premiado históricamente como terminación del Gordo de la Navidad (32 veces), seguido del 4 (27 veces) y el 6 (otras 27 veces).