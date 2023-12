Así suena la zambombá flamenca de Cáceres, así sabe la pizza de María Guardiola

Es Navidad y eso se nota en una ciudad que por tener tiene hasta su propia zambomba. De eso se encargaron Jorge Peralta y Tamara Alegre, que retomaron la vieja costumbre prácticamente ya desaparecida en Cáceres. En casa de los primeros, referentes del barrio de Llopis Ivorra, Alejandro Peralta (el patriarca) inculcó a sus progenitores (12 hijos y 18 nietos) la alegría de anunciar el Nacimiento de Jesús.

Fue Perico de la Paula, de la saga de los Borrasca, quien los animó a darle visibilidad a esta tradición y ahora forman parte de Zambomba Flamenca Almariz junto a Celeste Montes, Zaira Gómez, José Lucas ‘El Pira’ y José Miguel Iglesias ’El Niño de la Isla’. Cinco de ellos son ahora la imagen de este diario para felicitar la Navidad a sus lectores y para conmemorar el centenario del decano informativo de la región. Juntos cantan ‘El Zapateritero’, uno de los villancicos puramente extremeños que Simón García ‘El Niño de la Ribera’, entonaba cada mes de diciembre a los pies del río de Cáceres.

Es uno de los temas de un repertorio que incluye ‘Los ojinus’, ‘Manolito Chiquito’ y otros como ‘Tiene que tiene María’, ‘Calle de San Francisco’ y un popurrí donde no faltan ‘Ya vienen los Reyes Magos’, que tanto hace bailar al respetable. El día 23, a la una, estarán en El Bombo de Cánovas. De ustedes, no me lo perdería. De paso, vayan a ver a José María Gibello Collado, que ha abierto en la calle Moret un nuevo gastrocafé. Lo ha hecho en un local emblemático donde los haya, cuyo origen hay que buscarlo en 1910 cuando Luis Castaño alquiló a los Muriel una casa de esta vía en la que abriría la Cervecería Castaño, un bar que junto a Jamec y Avenida eran los tres grandes puntos de referencia de tertulia de la capital y que destacó por su cervecería y su servicio de marisquería.

Trabajaron en la Cervecería Castaño muchos bartmans que luego se independizaron para montar sus propios negocios como Luciano o Gaona. Aquella cervecería se convirtió en los años 60 y tras la jubilación de Castaño en Mecano, una tienda de máquinas de escribir que fundó el empresario Manuel Fernández. De hecho, un íntimo amigo suyo de Madrid, Menéndez, lo introdujo en los círculos de los Koplowitz y los Fierro y Manolo decidió levantar la que se convirtió en una de las empresas más reconocidas de la ciudad.

El negocio desapareció en 1992 y se transformó en Liberty, una cafetería restaurante con proyecto de Curro Serrano y Miguel Casero. Luego fue el restaurante El Corregidor y desde entonces siempre se ha destinado a negocios de hostelería.

Son fechas de despedida y recibimiento, como el que se ha rendido al nuevo subdelegado de Defensa, Manuel Luna, y al saliente, el coronel del Pozo. Al acto acudieron el alcalde, Rafa Mateos, el subdelegado del Gobierno, José Antonio García Muñoz, la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero Juanes, el vicario general, Diego Zambrano, el diputado García Nicolas, o el padre Fernando, director del Colegio Universitario San José, que por cierto, hace unos días invitó a la presidenta de la Junta, María Guardiola, con la que mantiene una estrecha amistad. Ella (catovi de pro) compartió cena con los alumnos y, como mandan los cánones, presidió la masa italiana. Esta vez, sin llamar a Telepizza.