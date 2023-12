Llega Valoriza para gestionar la basura de Cáceres y se va Conyser

El relevo en la gestión del servicio de recogida de basura y limpieza viaria de Cáceres se podría materializar en enero. Valoriza Servicios Medioambientales, empresa que pertenece al banco de inversiones americano Morgan Stanley, sustituirá a Conyser, empresa cacereña que lleva más de tres décadas al frente de este servicio municipal. El beneficio industrial, el porcentaje que sobre el importe de los costes del servicio se lleva la empresa que tiene la concesión por su labor, irá a los inversionistas de la multinacional financiera americana y no a los propietarios de una empresa cacereña.

El pleno de la corporación local del ayuntamiento aprobó este jueves la adjudicación a Valoriza, acuerdo que cierra un proceso que se inició hace más de un año y que aportó la sorpresa de que solo se presentó Valoriza y que Conyser rechazó licitar. El acuerdo de adjudicación se adoptó con los votos del PP, PSOE y Vox y la abstención de Unidas Podemos. El contrato se puede formalizar en enero por los plazos que se tienen que cumplir.

En una tramitación al uso habría que esperar al menos quince días hábiles desde la notificación al resto de candidatos y licitadores del acuerdo de adjudicación para que pudieran presentar recursos especiales en materia de contratación. Posteriormente, y transcurrido el plazo anterior, el ayuntamiento tendría que requerir a Valoriza que formalizase el contrato en un plazo no superior a cinco días. Pero en este concurso para la gestión de la basura no ha habido otros licitadores y no hay un riesgo de presentación de recurso por parte de otras empresas que paralice el acuerdo de adjudicación, por lo que plazos serían más cortos y el peligro de nuevas suspensiones desaparece. La formalización es previa y necesaria al inicio de la ejecución del contrato.

El contrato de la basura se adjudica por un importe de 105.238.8704 millones de euros y por un periodo de concesión de once años. La baja que ha presentado Valoriza sobre el precio base de licitación ha sido de un 0,2%. En otras licitaciones, esta baja habría dejado a Valoriza sin opciones, pero en este concurso, en el que la autorización de la estructura de costes se demoró durante meses y solo se actualizó el de personal y no otros gastos, Valoriza es la única y gana con una baja mínima.

El acuerdo del pleno se produce después de que un mes antes la mesa de Contratación del ayuntamiento propusiese la adjudicación a Valoriza y la empresa ya haya aportado la documentación que justifica que cumple con todos los requisitos para contratar y que está al día de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de haber constituido ya la garantía definitiva que se exige en el pliego del concurso, esta garantía es del 5% del importe de adjudicación.