Cañas de Nochebuena en Cáceres: La policía vigilará la plaza de los Maestros para evitar multitudes

La Policía Local vigilará el entorno de la plaza de los Maestros para evitar que se repitan las aglomeraciones que obligaron a desalojar la zona en las cañas de Nochebuena del año pasado. En declaraciones a este diario, el ayuntamiento insiste en que dada su particularidad, es un área privada aunque tenga paso público y bares, la competencia sobre el control corresponde a los vecinos, no obstante, incluirá la zona en el recorrido del dispositivo navideño para que no se vuelvan a producir estampas como la de las fiestas de 2022, cuando los agentes tuvieron que intervenir a media tarde cuando más de 500 personas se concentraban en la calle haciendo botellón.

El desalojo se produjo por dos razones, porque hacer botellón está prohibido y segundo, porque es una plaza que pertenece a los propietarios. En la actualidad, cuenta con dos bares abiertos y una cafetería. También hay negocios que no están relacionados con la hostelería.

Esta no es la primera vez que los vecinos se quejan por las molestias que causan las concentraciones de personas junto a los bares o la suciedad que dejan en la plaza los que consumen alcohol en la calle. De hecho, se ha llegado a especular sobre la posibilidad de que pudiera cerrarse una vez que concluye el horario comercial. No obstante, su ubicación estratégica como conexión entre el paseo central de Cánovas y la calle Gómez Becerra ha provocado que la reivindicación no haya llegado a materializarse.

El dispositivo previsto para el 24 de diciembre hará especial hincapié en tres zonas, la Madrila --plaza de Albatros y doctor Fleming--, las calles de los Obispos y San Pedro, que se han popularizado en los últimos años desde que son peatonales, y la calle Pizarro.

De esta manera, habrá restricciones al tráfico rodado en estas zonas, salvo para los clientes y vecinos, y se repartirán controles de alcoholemia y de venta de bebidas alcohólicas a menores y también de venta y uso de petardos. En cuanto a la vigilancia policial, aumentarán las dotaciones con agentes también de paisano aunque por el momento no concretan la cifra.