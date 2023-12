La Lotería de Navidad no suele ser especialmente generosa con la capital cacereña ni con los municipios del entorno, de ahí que cada año se espere esa especie de justicia en el azar (no tiene lógica, pero genera ciertas esperanzas). El Gordo más tardío de la historia del sorteo podría haber sido, este viernes, el que tanto se espera, por eso de que aquí las cosas suelen llegar con retraso. Pero no. Peor aún. Los bombos han sido tacaños con estas tierras. Solo ha habido un quinto premio en Cáceres (6.000 euros) y otros dos en municipios próximos: 18.000 en La Cumbre y 6.000 en Alcuéscar. Fin. Se acabó. A trabajar duro. A esperar otro año.

Y mira que la jornada comenzaba prometedora. A las 10.09 de la mañana, la administración Fuente del Oro, situada en el número 2 de la calle Antonio Silva de Cáceres, daba un quinto premio. Los dos titulares, los hermanos Vanesa y Daniel Moreno, se mostraban pletóricos al ser el primer premio importante que otorgan en el Sorteo Extraordinario de Navidad desde que se quedaron con este despacho junto a Cánovas, en 2014. Representan a esas generaciones que se están poniendo al frente de los despachos de lotería, con nuevas ilusiones y nuevos recursos (redes sociales, páginas webs...) para atraer al cliente. «Estamos muy emocionados y muy nerviosos», manifestaba a este periódico Vanesa Moreno, nada más conocer la noticia. El 88.979, cantado en el tercer alambre de la tercera tabla, había llevado la suerte a la administración, pero con un solo décimo. Este viernes se desconocía la identidad del afortunado, pero se sabía que fue comprado en ventanilla tras tramitarse por máquina. Le corresponden 6.000 euros. El resto de los premios en la ciudad han sido terminaciones, aproximaciones y pedreas, que han dado, la verdad, bastantes alegrías. Los miembros del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres se repartirán 195.000 euros gracias al número 67.208, que lleva las dos últimas cifras de la terminación del Gordo (88.008). Adquirieron 162 series (1.620 décimos) en la administración Fuente del Oro, que tenía el número completo. A cada décimo le corresponden 120 euros. El mismo despacho ha dejado en Cáceres 146.500 euros a través del número 84.303, que coincide con las centenas del segundo premio (58.303), y reparte 120 euros por décimo. Hay más sorpresas que consuelan, como la de Electrocash, que ha distribuido 54.000 € entre sus empleados y colaboradores con el reparto de 450 décimos del número 68.338 (premiado con 120 € al décimo por pedrea más reintegro). Ha sido consignado en la administración La Suerte de San Jorge, de la calle Pintores. Antes del quinto premio de Cáceres ya había salido otro, el segundo quinto de la jornada, vendido en Galisteo. Allí, el número 1.568 dejó un décimo (6.000 euros) en la administración situada en la carretera de Plasencia. Esta localidad de 950 habitantes desconoce la identidad del afortunado portador. Pero la mañana apuntaba maneras. A las 10.57 horas salía, en el décimo alambre de la cuarta tabla, el número 86.007, otro quinto premio esta vez con boletos vendidos en La Cumbre y Alcuéscar, dotado con 60.000 euros a la serie. En el primer municipio se han vendido tres décimos (6.000 euros cada uno) por la administración de la plaza de España. Mientras, en Alcuéscar, la administración de avenida de la Constitución ha dispensado uno (otros 6.000 euros). Sin embargo, cuando comenzó la batería de los principales números del bombo, esos que llegan cargados de millones, no viajó nada más hasta el anillo próximo a la capital cacereña. Tampoco ha sido una jornada boyante en la provincia, donde los primeros premios apenas han sumado 1,7 millones de euros, con algo más de fortuna en Plasencia, Rosalejo, Talayuela y Trujillo (un boleto del Gordo en cada una de estas localidades), y décimos sueltos de quintos premios en Plasencia, Malpartida de Plasencia y Navalmoral.