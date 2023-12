Presidente de la Diputación de Cáceres: «En la lucha contra la despoblación hay mucha palabrería y poca inversión»

Cinco meses después de haber sido elegido presidente de la Diputación de Cáceres tiene claro que la administración local debe readaptarse al futuro para solventar los dos grandes desafíos del territorio: la industrialización y la despoblación. Desde su despacho en el palacio de la plaza de Santa María apela a la puesta en marcha de un Ministerio del Mundo Rural con medidas fiscales, de inversión y de discriminación positiva. Es tajante a la hora de defender ante el ministro de Transportes, Óscar Puente, las infraestructuras ferroviarias. Fuera de la carrera de las primarias, Miguel Ángel Morales, también secretario general de los socialistas cacereños, pide tranquilidad en la sucesión de Vara al frente del PSOE extremeño.

¿Cuál es el proyecto estrella de su mandato?

La Diputación de Cáceres como administración debe readaptarse al futuro. Tenemos perspectivas de cambiar la dinámica económica de la provincia, de que vengan empresas muy importantes a generar empleo y queremos poner las bases para que tengan la capacidad suficiente como para quedarse, que los trabajadores tengan formación y haya alternativas más allá de la agricultura y el turismo. Tenemos que mantener nuestros pueblos vivos y para ello debemos garantizar a los emprendedores que se mantengan en el territorio.

¿A qué industrias se refiere?

A Envision, que creo que va por buen camino, gracias al trabajo que hicieron tanto el anterior gobierno de la Junta, con Fernández Vara, como toda la sociedad y el Ayuntamiento de Navalmoral; y en un ámbito tan delicado como el del Campo Arañuelo, con la posibilidad de que una central nuclear pueda desmantelarse. También me refiero a la fábrica de diamantes de Trujillo o a la apuesta agroindustrial de Miajadas. Además, quiero potenciar las relaciones transfronterizas con Portugal.

La diputación ha aprobado sus presupuestos y el PP los ha respaldado en un caso que, desgraciadamente, suena inaudito en el panorama político español. ¿Qué tiene Cáceres que no tienen otras instituciones en España para ofrecer ese marco de entendimiento tan necesario?

Somos 25 diputados, 15 del PSOE y 10 del PP. ¿De qué me vale aprobar unos presupuestos en solitario sabiendo que no represento a toda la provincia de Cáceres? No entiendo que yo tenga que estar dando bofetadas permanentemente a la Junta o que la Junta lo haga con el Gobierno de España. Las instituciones las gobiernan quienes quieren los ciudadanos, y tenemos la obligación de buscar soluciones y puntos de encuentro. Facilité al PP todos los informes bastante antes de lo que marca la ley. El portavoz del PP, Sergio Rey, hizo aportaciones que yo asumí en la normalidad, porque la verdad absoluta no la tiene nadie. Hemos hecho un presupuesto consensuado y por unanimidad, y mi deseo es seguir así. El jueves pasado aprobamos en pleno la puesta en marcha de un órgano muy importante, un Consejo de Políticas Públicas, para atraer a empresarios, sindicatos, colectivos de mujeres, de pensionistas, de LGTBI, agricultores, cooperativistas... y que opinen sobre las inversiones, crear un cauce entre la sociedad civil y los responsables de la diputación.

¿Y cómo valora el escenario de la política nacional en este momento?

Me produce una tristeza terrible lo que está pasando en este país, con enfrentamientos y tácticas para deslegitimar al contrario. No puede ser que la presidenta de la Junta diga que este gobierno no es legítimo cuando se ha constituido el de Extremadura con la misma fórmula. ¿Quién forma gobierno? la matemática parlamentaria. Y, por lo tanto, para mí el gobierno de Guardiola es absolutamente legítimo. Tengo la obligación institucional de colaborar con ella, de buscar las fórmulas de encuentro para que sumemos recursos y ponerlos a disposición de los ciudadanos y los empresarios. El debate generado en España es terrible. Si realmente piensan que Junts o Bildu son partidos fuera de la ley, que vayan a los tribunales, y que ellos decidan. Al final los ciudadanos están hasta las narices. Pienso que parte del éxito de estos partidos extremistas se basa en el hartazgo que tiene la ciudadanía de que dos partidos que han garantizado la democracia y la institucionalidad en este país estén ahora a leches, sin ningún sentido.

¿Ve reversible este clima?

Lo veo harto difícil en estos momentos. Hasta que no se celebren unas elecciones europeas y Feijóo o fracase o tenga un éxito... Hubo unas elecciones municipales y autonómicas y el PSOE salió mal parado; no tuvimos el resultado que queríamos. El presidente Sánchez hizo un análisis y convocó las generales. Todas las encuestas daban mayoría absoluta al PP. No fue así porque los ciudadanos votaron a quienes quisieron y se formó un gobierno. No se puede socavar la legitimidad democrática en un Estado como el nuestro. Creo que la política es el diálogo y lo digo yo, que estoy en las antípodas de Puigdemont y de toda esta gente, porque los nacionalismos, tanto los periféricos como los centralistas, son excluyentes. Pero el PSOE y el PP, que vienen de movimientos liberales y tienen un sustrato común, lo lógico es que se pongan de acuerdo. Cuando Guardiola me llama, yo acudo, y si Sánchez quiere reunirse con Feijóo, el líder del PP tiene que ir. Porque hay cosas en este país como el paro, la educación o la seguridad que necesitan de acuerdos entre los dos grandes partidos. Tengo la esperanza de que cuando esto se asiente, la verdadera política esté en lo importante.

Hablando de pactos de Estado, ¿es partidario de uno sobre despoblación? Parece que la creación de una secretaría general sobre el Reto Demográfico ha ido poco más allá del debate, que el problema se desdibuja.

En la lucha contra la despoblación hay mucha palabrería y poca inversión. Es cierto que Pedro Sánchez fue el primero que puso un secretario para el reto demográfico, pero es insuficiente. Echo de menos que haya un ministerio transversal del mundo rural para luchar contra la despoblación, con medidas fiscales, de inversión y de discriminación positiva. Es que España no es sólo Madrid o Barcelona, España es una realidad que traspasa la M-30.

Discriminación positiva que, en el caso de la fiscalidad, se reduce a unos parámetros muy concretos que dejan fuera a territorios que sufren despoblación, aunque no cumplen el baremo a rajatabla. ¿Considera que habría que revisar esos criterios?

Por supuesto. Por ejemplo, en la provincia de Cáceres estamos produciendo energía eléctrica para impulsar las industrias de otras partes de España y eso tiene que tener una repercusión en el ámbito de recaudación nacional, de los tributos del Estado, que revierta nuevamente a los territorios. Con eso se garantizaría que la diputación siguiera invirtiendo contra la despoblación.

Sí es cierto que han invertido en medidas contra la exclusión financiera, pero no parece suficiente. Reclamar un ministerio es casi una petición de auxilio.

Nuestro presupuesto es ‘pecata minuta’ para solventar este problema. El asunto de la exclusión financiera lo puso en marcha Charo Cordero cuando fue presidenta. Creo que en ningún sitio se implementado un proyecto tan ambicioso, teniendo en cuenta que Cajalmendralejo es una entidad financiera que no rentabiliza económicamente la inversión que está haciendo en colaboración con la diputación para la implantación de pequeños cajeros. Es un ejemplo frente a entidades como Caja Extremadura, que decían que eran nuestras y lo que hicieron fue marcharse. Tenemos, además, que darle una vuelta de tuerca al turismo y tenemos los medios a nuestro alcance, como el Geoparque, otra medida que impulsó Charo Cordero y que está totalmente interiorizado entre la población.

En el fondo está hablando de financiación local.

Sí, de la que no habla nadie. Nosotros no somos convidados de piedra. ¿Por qué la administración local tiene que estar tutelada por el gobierno de España o las comunidades autónomas? Debemos tener la posibilidad de participar en los tributos en la medida que nos corresponde, y ningún gobierno de ningún color se ha tomado en serio la financiación local. Si la televisión no funciona, el responsable es el alcalde, si el médico no viene, también es responsable el alcalde, si hay parados, el alcalde o la alcaldesa...

¿Comparte la idea de reformar el papel de las diputaciones?

Sería necesaria una transformación porque los ayuntamientos y las diputaciones estamos asumiendo competencias que no nos corresponden.

