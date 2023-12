Como uno es muy obediente, he decidido seguir los consejos del alcalde y del concejal de seguridad. Nada de imposiciones. Tranquilidad. ¿Dónde se ha visto que un ayuntamiento imponga algo? A partir de ahora ni siquiera se podrán imponer multas por muy transgresor que sea un individuo. ¿Que un tipo tala uno de los magníficos árboles de Cánovas? Nada de imponer multa. Se convoca una mesa de diálogo y tranquilamente se le dice que se comprende su derecho a talar pero que saque una licencia.

Así pues le escribo esta carta a uno de los que ejercen su derecho al ocio en mi barrio. «Hola. Cómo se nota que estás de ocio y diversión. No sabes la alegría que me has dado al despertarme a las cinco y cuarto de la mañana porque estás en tu derecho de divertirte, y si tu diversión consiste en molestar a los vecinos, debemos comprenderlo y cantar aleluyas, porque estamos en un estado de derecho. Bueno, estás tú pero no yo. Me asomo a la ventana y te veo subir desde la plaza de Albatros describiendo eses como Dios manda y llamando a voces a Sandra. Me parece que debería comprarse unos audífonos para que no te obligue a vocear, ya que puedes dañarte la garganta. Por cierto, no la llames zorra de mierda pues molestar a los vecinos es comprensible y no tiene pena, pero insultar a unos animalitos que no te han hecho nada puede tener malas consecuencias.

Vale, hago un alto para que puedas vomitar. No, ahí no. Hazlo en plena acera para que vea el alcalde lo bonito que queda. Y de paso mea en aquel portal porque este ya está bien remojado. Para un momento y espera a tu compadre que lleva un rato llamándote a gritos. Eso sí, te pido por favor que aprendas otra canción porque tener que escuchar la misma todos los fines de semana aburre».

Cuando vi que doblaba la esquina y caminaba por Virgen de Guadalupe, me acordé del alcalde y del concejal de seguridad y me hubiera gustado decirles que a mí como a su amiga Ayuso, la alcaldesa de Madrid, « me gusta la fruta».