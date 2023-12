Un herido tras un accidente de tráfico en la avenida Juan Pablo II de Cáceres

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico que ha tenido lugar pasadas las 13.30 horas en la avenida Juan Pablo II, a la altura del supermercado Aldi de Nuevo Cáceres. Ha sido una colisión frontolateral entre dos turismos que ha provocado que se corte el tráfico en la vía durante 20 minutos para que los bomberos realizasen las labores de limpieza de la calzada y desconectasen los bornes de las baterías. Según han indicado desde los Servicios Especiales de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei), no ha sido necesaria su actuación para sacar a los afectados del interior de los vehículos.

El conductor perjudicado ha explicado que el choque se ha producido cuando el vehículo que se incorporaba a la avenida Juan Pablo II (carretera de Mérida) por la calle Túnez (estación de autobuses) les ha embestido: "Cuando nos ha chocado he tenido que dar un volantazo, he invadido el carril contrario y el coche no se ha frenado hasta que no hemos subido a esta pequeña cuesta. Es un milagro que hayamos esquivado los árboles y los semáforos", ha explicado el conductor del automóvil que ha recibido el golpe en el lateral.

Además de los efectivos del cuerpo de bomberos, hasta el lugar del accidente se han desplazado ambulancias y dos grúas para retirar a los vehículos afectados de la carretera.