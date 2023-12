Habla La Madrila de Cáceres: "Nos mean, nos cagan y nos han arrancado de cuajo el portero automático"

"Esto es el sumun", aseveran los vecinos de La Madrila al hacer balance del día y de la madrugada de las cañas de Nochebuena, que para ellos han sido "como un infierno". Los más afectados vuelven a ser los del número 6 de la calle Doctor Fleming, que narran una situación dantesca: "La gente se mea y se caga a las puertas de nuestro bloque. Ahora les ha dado por llamar a todos los timbres, especialmente a las cinco y las seis de la mañana. No contentos con eso, nos han arrancado de cuajo el portero automático".

Los damnificados han acudido al ayuntamiento, en cuya sección de Disciplina Urbanística han interpuesto una denuncia. "Nos va a costar un dineral porque han destrozado la placa y no se puede reponer, de manera que nos veremos obligados a instalar uno nuevo. Hemos llamado al seguro pero no sabemos todavía si no los cubre o no". Entretanto, la situación el núcleo duro de la movida cacereña lejos de mejorar va cada vez a peor: "Hay cristales por todos sitios, restos de vasos, meadas por las esquinas, los jardines están aniquilados. No nos escuchan. No hay suficiente vigilancia y el ruido es verdaderamente insoportable".

Los problemas en La Madrila se han agravado después de que agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Cáceres, llevaran a cabo la pasada mañana del día 22 de diciembre un operativo policial contra el consumo y trafico minorista de drogas en el interior del Pub Rita, donde se estaría permitiendo el consumo y tenencia de sustancias estupefacientes.

Ante este hecho y enmarcado en el plan de respuesta policial contra el consumo y tráfico minorista de drogas en zonas, lugares y establecimientos de ocio de la Policía Nacional, se llevó a cabo un operativo policial, dirigido por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Cáceres, en el que colaboraron las brigadas de seguridad ciudadana, extranjería y la Policía Local, concretamente en la Plaza Albatros.

En esta ocasión, se identificó a más de 40 personas, realizando 13 actas por tenencia o consumo de distintas sustancias estupefacientes y otras tres actas por tenencia de armas blancas. Las sanciones fueron remitidas a la Subdelegación del Gobierno para su correspondiente resolución según la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, incoando al mismo tiempo sanción por la permisividad del consumo de las sustancias al responsable del local.

El local de ocio sobre el que se ha intervenido es frecuentado por numeroso público joven, en especial los fines de semana, donde se han generado numerosas intervenciones policiales. El cuerpo nacional reconoce la consiguiente "alarma social "entre los vecinos de la zona por "la inseguridad y ruidos hasta altas hora de la madrugada" y muchos de los residentes alertan ya de que Albatros es un "gueto".