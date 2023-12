"Ese no es el cartel oficial del Ayuntamiento de Cáceres, porque el oficial es el que figura en el programa navideño municipal. Ese cartel es de la Asociación de Amigos de los Reyes Magos, Arema". Así se ha pronunciado el alcalde Rafa Mateos tras la polvareda desatada ayer en la ciudad después de que el consistorio publicara en su canal de instagram un cartel anunciando la cabalgata de Reyes en la que sacaba pecho de su carácter inclusivo pero olvidaba al rey Baltasar y lo presentaba como un mago de raza blanca. La reacción ciudadana no se hizo esperar y tampoco la de la portavoz socialista, Belén Fernández Casero, que tachó de "racista" al equipo de gobierno.

Mateos, en una comparecencia ante los medios tras el pleno en el que ha sacado adelante sus primeros presupuestos, ha reconocido que ayer se publicó un cartel en redes sociales, "que no fue elaborado por el Ayuntamiento de Cáceres, sino por la asociación Arema y, por lo tanto, no es una responsabilidad directa del consistorio, aunque en cualquier caso ya se ha dicho que se modifique".

El alcalde ha recordado que es el mismo cartel que se puso en circulación el año pasado con un gobierno local del partido socialista, "de esos que se rasgan ahora las vestiduras y que son los mismos que elaboraron ese cartel y que movieron ese cartel el año pasado que ilustraron las fiestas navideñas".

Seguidamente, el regidor ha aseverado que él entiende la política "de otra forma, en título política, como pensar en grande y con la altura de miras. yo ni ningún miembro de mi equipo de gobierno va a a estar en regates cortos ni en polémicas que son estériles".

"Tapar y ocultar"

Mateos ha ido a más: "Creo que con esta actitud, lo que pretendía el PSOE era tapar y ocultar el gran éxito que está obteniendo la Navidad en Cáceres" y ha insistido en lo publicado por este mismo diario: "Está teniendo el respaldo de los hosteleros que dicen que es la mejor de los últimos 10 años. Y que también está teniendo el respaldo mayoritario de los comerciantes y que, sobre todo, está teniendo el respaldo de los ciudadanos de Cáceres. Estamos comprobando día día como se está sintiendo esa Navidad en nuestras calles, yo me quedo con eso, no con el error que puedan haber tenido algunos al publicar un cartel, algo que no pasará más allá de eso, de un pequeño error, que ya está subsanado y que no tiene mayor trascendencia".

El alcalde insiste que "no voy a entrar en polémicas, ni quiero tachar a nadie de oportunista". Ha insistido en que la Navidad en Cáceres está siendo un éxito y que lamenta "que la única crítica que pueda hacer el PSOE sea con un cartel ajeno al ayuntamiento y se esté jugando con una cuestión que afecta al momento más mágico de la Navidad para con los más pequeños. Y ahí no van a encontrar a nadie de este equipo de gobierno. Si hay polémica -ha concluido- es porque el PSOE ha intentado hacer leña de una cuestión que no atañe a este equipo de gobierno, sencillamente porque no quiere reconocer el éxito de la Navidad".