El último pleno del año 2023 en el Ayuntamiento de Cáceres ha servido para dar luz verde a las cuentas de 2024 (las actuales están prorrogadas de 2022) y para escenificar la postura de los dos bloques en la corporación: PP y Vox; PSOE y Unidas Podemos (UP).

Ballena

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Belén Fernández, ha lamentado que se pase de "una sociedad de vanguardia, de nuestro tiempo, alineada al futuro, a volver al modelo de aquella monumental ballena varada en una playa, que describía Rosa Montero". Hacía así alusión Fernández al artículo “Una ballena varada en una playa” con el que Montero ganó el Premio de Periodismo Ciudad de Cáceres. Y hacía un simil la portavoz socialista, aunque lo que Montero expresaba entonces (en 2018) sigue vigente a día de hoy. En ese artículo Montero se hacía eco de una de las aspiraciones de la región extremeña: el tren digno. Un texto donde la periodista advertía de que “deberíamos cambiar de ferrocarril para poder llegar a un futuro en el que no haya media España agonizando, igual que agoniza lentamente Cáceres”.

Con este articulado, Fernández ha expresado su repulsa a la "marca Vox" que llevan, a su juicio, los presupuestos aprobados, que incluyen la "nostalgia de un pasado que se aleja muchísimo de desarrollo económico y social que se impone en nuestro tiempo".

Y en esta línea también se ha expresado la portavoz de UP, Consuelo López, quien ha llegado a ironizar sobre el pleno de este miércoles, que "demuestra que el pacto PP-Vox recupera el No-Do para la ciudad y nos lleva a la senda de Dora la conservadora”.

Réplica popular

El portavoz del Gobierno popular, Ángel Orgaz, ha despachado con serenidad estos ataques y le ha espetado a su homóloga de Podemos que "me parece estupendo y comprensible que no le guste este presupuesto, porque usted tiene un modelo y nosotros tenemos otro, y poner de acuerdo ambos modelos puede ser ciertamente complejo, pero no imposible. Que no le guste no quiere decir que no participen. Si no les gusta pues hagan un poco más, aporten algo. Porque creo que una cosa no es incompatible con la otra".

Orgaz ha dedicado su alocución final a aclarar que el presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) no desciende. Ya que tanto PSOE como UP achacan la subida de más de 60.000 euros al cheque bebé; una de las medidas de Vox, que se ha consignado con 100.000 euros.

"No baja el presupuesto del IMAS ni un solo céntimo. Usted señala que en ese presupuesto van incluidos los 100.000 euros del cheque bebé, pero si cogemos las ayudas Edusi que no se contemplan en este presupuesto y sí en el del 2022, vea usted cuánto sube", ha espetado Orgaz a López. "Pero la realidad es que el presupuesto del IMAS sube y se reordenen las partidas presupuestarias, porque se recogen ayudas a la conciliación y un plan para la salud mental, que hasta ahora no se incluía".

LGBTI

Contra ese leitmotiv ideológico que han lanzado los partidos de la bancada contraria, Orgaz ha defendido que las ayudas al colectivo LGBT "han estado tres años sin subir un solo céntimo con el gobierno del PSOE, yha tenido que ser este gobierno el que por fin las actualice". Incluso se ha referido "al fandango reiterado de que había desaparecido, el término LGBTI del presupuesto, pero se ha demostrado, y ahí tiene ustedes el borrador, que no era cierto cierto. Pero nosotros a lo nuestro, que es para lo que nos ha elegido los ciudadanos".

En cuanto a Vox, Orgaz ha reiterado su "agradecimiento" y les ha trasladado que "son conscientes de que este no era su presupuesto, pero a la vez son conscientes de que se han incluido sus propuestas y han mejorado la ciudad de Cáceres". Y ha aclarado que muchas de las propuestas de Vox (algo que no sorprende a nadie) son "compartidas" con el PP: como "la apuesta por la tauromaquia y por la Semana Santa2, en materia de ayudas municipales. Y ha animado al portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, a que "sigamos trabajando de manera conjunta", ya que "los ciudadanos de Cáceres agradecen el gesto que ustedes hoy hacen aquí, desbloqueando un año de parálisis", en referenciaal presupuesto prorrogado de 2022.

Red Madre

También se ha referido Orgaz a la ayuda directa de 10.000 euros al colectivo Red Madre, que el PSOE ha tachado de anti abortista, y ha afeado a la portavoz socialista que valore "todo un presupuesto" en base a lo que recibe una asociación, "que apenas llega al 0,012% del total de las cuentas".

"Este equipo de gobierno no va a hacer concesiones, ni a un lado ni a otro, para eliminar ayudas a gusto de los grupos municipales", porque "queremos condiciones de igualdad para todos. Eso no ha ocurrido en la pasada legislatura, porque esta asociación ya recibía ayuda municipal en el año 2018, pero el gobierno del PSOE decidió eliminarla. Nosotros no vamos a hacer ese tipo de política, porque todas las asociaciones merecen el mismo respeto".

Por último, el portavoz de Vox ha sacado pecho de las "mejoras en el mantenimiento y transmisión en nuestra cultura popular, algo que a ustedes les parece negativo; está claro que tienen un contacto muy escaso con la sociedad cacereña. Cuando escucho estas críticas de la izquierda aquí representada, eso es porque estamos en el camino correcto, puesto que sus políticas están claramente en contra de los ciudadanos, con subidas de impuestos cuando gobiernan y que impiden la bajada de los mismos de manera retorcida", en alusión a la alegación del PSOE con respecto a la bajada del IBI.