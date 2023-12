La cofradía de la Montaña entrega 3.000 euros a obras sociales de Cáceres

La Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Montaña ha efectuado la entrega de dos donativos por valor de 1.500 euros cada uno a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y a la congregación religiosa 'Obra del amor' con el objetivo de hacer efectivo su compromiso con los más necesitados de la ciudad de Cáceres. El dinero se ha recaudado a través del recargo en las participaciones del sorteo de Lotería Nacional que se celebró el pasado 22 de diciembre. "La cifra se incrementa con respecto al año pasado porque la gente ha comprado más décimos", ha destacado Joaquín Floriano, mayordomo de la cofradía.

"Hemos optado por darles este dinero porque queremos que el comedor social 'La Milagrosa' continúe haciendo su gran trabajo y porque 'Obra del amor' no tiene otros recursos", ha resaltado. No son las únicas donaciones que entrega la cofradía, pero sí son las únicas que hace públicas, así lo ha querido hacer constar Floriano. "Lo contamos para que el cacereño que ha sufrido ese pequeño recargo sepa que tiene un beneficio para el prójimo, pero se ha ayudado a más obras sociales de la ciudad que no se han hecho públicas", ha asegurado.

Sor Teresa Pérez, en representación de las Hijas de la Caridad, ha relatado que destinarán el donativo a la comida que entregan a diario en el comedor: "No podemos tener queja de esta ciudad porque siempre nos echa una mano". Son más de 70 personas las que acuden cada día a recibir alimentos o ropa y cuentan con la ayuda de una veintena de voluntarios. "Ojalá no tuviéramos que existir, eso significaría que no hay nadie necesitado. Lo que más te llena es la relación que se establece con las personas, nos convertimos en amigos", ha contado.

Francisco Manuel Iglesias ha recogido el cheque de 'Obra del amor'. "Es muy gratificante ser parte de todo esto, conoces cómo es vivir en la calle. La gente te para, te pregunta, te pide ayuda y ellos siempre tienen las puertas abiertas para poder acceder. El problema es que es un convento pequeño y no es posible acoger a mucha gente", ha sentenciado.