La Lumbini Garden adquiere un terreno para el complejo budista de Cáceres

El cerro Arropez queda descartado finalmente como emplazamiento para la construcción del futuro complejo budista. Así lo confirman a el Periódico Extremadura desde la Fundación Lumbini Garden (FLG), promotora del proyecto. La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres descartan definitivamente esta zona ZEPA, y será hoy viernes cuando el alcalde, Rafael Mateos, anuncie el nuevo terreno donde se iniciará la construcción del complejo (comenzando por su estatua gigante de jade blanco).

Estaba pendiente la resolución de la petición municipal de informes de afección urbanística y de minas

Proyecto privado

Unos terrenos que ha adquirido la propia FLG para desarrollar el complejo, por lo que pasa a ser un proyecto enteramente privado. A instancias de que la Administración decida financiarlo de alguna manera. En la anterior legislatura, la consejería de Cultura otorgó una subvención directa de 280.000 euros para unas jornadas budistas. El PP pidió que el entonces director general de Turismo, Francisco Simón, compareciera en la Asamblea de Extremadura para explicar el destino del dinero público. La Junta señaló en su momento que se buscaba «promocionar la región para inversiones y turismo».

«Cuando ofrecimos a Asia este proyecto, se hizo con un terreno cedido, pero la situación ha cambiado ahora», explica el director de Relaciones Institucionales de la FLG, Ricardo Guerrero. «La anterior corporación nos ofreció el Arropez», que se sacralizó en abril de 2021, «pero no sabíamos los pormenores de por qué no se puede construir ahí. Llevamos cuatro años esperando y han surgido otros países interesados como Portugal y Japón; lo importante es desatascar el proyecto». Y añade que «nos hemos dejado guiar siempre por la anterior corporación y el Gobierno regional y después de cuatro años nos encontramos con que no podemos arrancar; y lo que nos hemos quedado colgados somos nosotros».

El cerro Romanos, en el término municipal de Cáceres, es la opción que más suena, que también cuenta con protección por sus valores medioambientales. El cerro se puede alcanzarpartiendo de Santa Lucía, ermita a la que se llega desde Aldea Moret.

Escollos

Mateos ya había insistido en varias ocasiones que el «compromiso del ayuntamiento es ayudar a que ese proyecto se instale en la ciudad», pero también alertaba de los «escollos”» que supone levantar el macro complejo en el cerro Arropez (espacio elegido por el anterior equipo de gobierno de Luis Salaya). Al respecto, el regidor cacereño había puesto en el foco la zona ZEPA, los derechos mineros y la «cesión de los terrenos por un plazo no superior a 30 años, lo cual prácticamente hace inviable ese proyecto allí»,.

No obstante, el alcalde había manifestado que «no se va a plantear ninguna alternativa hasta que se nos diga que es imposible desarrollar el proyecto en el Arropez». Algo que ya es definitivo y que anunciará hoy en rueda de prensa, junto a Guerrero.

La Administración (tanto la Junta de Extremadura como el consistorio cacereño) se habían comprometido a que el proyecto se quedara en la ciudad de Cáceres, después de que Portugal y Japón pujaran por este complejo; y así ha sido. El propio Mateos se emplazó a antes de fin de año para dar explicaciones al respecto, y así será. «Japón se posiciona para llevarse el proyecto ‘Gran Buddha’ si Caceres no termina de ponerlo en marcha. Donde una puerta puede cerrarse, otra se abre», advertía en agosto el presidente de la FLG, José Manuel Vilanova. «No solo cederían el suelo, sino que también se encargarían de la construcción del gran Buddha», en referencia a la gigantesca estatua sedente (47 metros) que ya cuenta con el visto bueno ambiental de la propia Junta de Extremadura.

Cesión de suelo

Finalmente, no habrá cesión de suelo y la promotora ha adquirido unos terrenos; un aspecto que concuerda con la insistencia de Mateos en resaltar que Cáceres quería el complejo al completo (no solo la estatua), pero que se trata de un proyecto privado. De hecho, los populares (en la oposición) llegaron a dudar de la posible especulación para con el proyecto budista.

Por otro lado, el colectivo AmA Cáceres intervino en la sesión plenaria de octubre para instar a trasladar el proyecto de templo budista de su ubicación original a la zona del cerro de Cabezarrubia, «muy degradada» y donde se ubicaba la cantera de Balpia, «que ha sido usada como escombrera desde hace décadas».

Al respecto, Mateos, se limitó a decir que el proyecto de la Lumbini Garden «es privado y tendrán que ser los propios promotores los que decidan la ubicación final» del mismo. En cuanto a los escollos ambientales para con el cerro Arropez, manifestaba que «este equipo de gobierno trabaja para intentar desbloquear el proyecto».