La programación cultural de otoño de la Diputación de Cáceres culmina mañana sábado 30 de diciembre con un esperado recital del cantaor Antonio Reyes en la Casa de Cultura de Casar de Cáceres a las 20.30 horas. Será el evento número 97 organizado por el Área de Territorio, Igualdad y Cultura, con Esther Gutiérrez, vicepresidenta segunda de la institución provincial, al frente. De este casi centenar de actividades culturales se han beneficiado 220.000 ciudadanos de los pueblos de la provincia de Cáceres. Todo un récord.

Entre las actividades programadas destacan ‘Te recuerdo. La memoria de un pueblo’, conducido por la artista Pilar Boyero, dirigido a personas mayores, enfermos de alzhéimer o con movilidad reducida. A estos hay que unir la Programación de Navidad, con música, cine, magia, guiñoles, cuentacuentos, circo y espectáculos de calle en 24 localidades . No podemos olvidar ‘Nuestro Teatro’ con 21 compañías teatrales, regionales y nacionales. ‘Pueblos con magia’ ha llevado a varias localidades un mago durante todo el día y con especial atención a la magia social, para llevar ilusión a quienes más la necesitan estos días.

Finalmente, ‘Ritmo y Cadencia’, centrado en copla y el flamenco, culmina mañana en Casar de Cáceres tras pasar por casi una veintena de pueblos.

El cantaor estrella de esta noche, Antonio Reyes, asegura tener «muy buenas sensaciones porque el público extremeño siempre me ha tratado muy bien. Tuve que suspender la actuación del pasado día 8 de diciembre. Vamos con toda la ilusión y ganas del mundo. Es un privilegio que el público extremeño me quiera y me reclame». Antonio Reyes, con numerosos reconocimientos en su haber, tiene preparado un repertorio basado en los cantes de su tierra, Cádiz, a los que añadirá algunos villancicos.

«Que las instituciones apoyen el flamenco es algo extraordinario», concluye este maestro del cante y heredero de una gran dinastía, en el que se inició con 7 años.