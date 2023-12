Ha logrado lo que parecía imposible: desbloquear los presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres tras más de un año de estancamiento. Ángel Orgaz, edil de Hacienda y profesor de Derecho, ha conseguido en tiempo récord sacar adelante los ‘presupuestos del cambio’. El edil más joven del Ayuntamiento de Cáceres explica en un encuentro con periodistas en la hemeroteca de El Periódico Extremadura por qué los presupuestos de 2024, dotados con 78 millones de euros, marcan un antes y un después en la capital cacereña. En su intervención ha estado arropado por otros concejales de su grupo, así como por representantes de la Universidad de Extremadura. Distendido y afable, Orgaz ha radiografiado con precisión las cuentas para el año que comienza, con 9 millones más de gasto con respecto a los prorrogados de 2022, algo más de un 13,3%.

El presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres ha estado prorrogado y se ha conseguido sacarlo en tiempo y forma, lo que hasta hace poco parecía imposible. ¿Cómo ha sido posible este hito?

El alcalde Rafa Mateos tenía claro desde el primer momento que había que tener aprobado el presupuesto antes de que finalice 2023. Hemos cumplido el compromiso y lo hemos logrado el 27 de diciembre. Es un mensaje muy bueno para Cáceres, porque demuestra que cuando se promete algo es posible cumplirlo en el tiempo fijado. Es una cuestión de confianza en quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Por otro lado, tener unos presupuestos aprobados ofrece mucha estabilidad. No es lo mismo gobernar con unas cuentas prorrogadas desde 2022. Tener nuestro propio presupuesto nos permite plasmar los compromisos del equipo de gobierno, que son compartidos en algunos casos con los del anterior equipo.

Este presupuesto se ha aprobado gracias a un acuerdo con la formación VOX, que lidera Eduardo Gutiérrez. ¿Puede detallar en qué han cedido ustedes a la hora de aprobar estas cuentas?

Hemos querido contar con todos los grupos en su redacción. Antes de que el presupuesto se hiciese público, he incluso antes de presentarlo a los medios, entregamos un borrador al Grupo Municipal Socialista, al de Unidas Podemos y al de VOX. Con Unidas Podemos no hemos podido hablar, porque desde un principio nos dijeron que no se sentarían en la mesa de diálogo mientras conversáramos con VOX. Al grupo socialista y a VOX les agradezco la predisposición a aportar su visión. No podemos negar que con quien hemos tenido un mayor acercamiento es con VOX. Ha sido una negociación sensata. Ellos han hecho una serie de propuestas, que hemos entendido que son buenas para la ciudad. Me refiero al parking de Plaza de Italia, la rehabilitación del Parque de los Olmos, una aplicación para coordinar los estacionamientos en la ciudad… Son propuestas que podrían ser asumidas por cualquier otro grupo de la oposición. VOX ha sido consciente de su posición en el consistorio, con dos concejales. Juntos hemos desbloqueado un presupuesto que llevaba estancado más de un año. Esa es una actitud positiva que le agradecemos. Lo demás ha sido ruido de la oposición sobre unas peticiones que nunca nos han hecho.

«Para bajar impuestos no hace falta recortar en servicios públicos, sino gestionar bien» ÁNGEL ORGAZ - EDIL DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Había una propuesta de VOX que pasaba por conceder unas ayudas a la natalidad. No parece descabellada, teniendo en cuenta de que estamos con índices de natalidad a la baja…

Fue una de las primeras medidas que VOX nos planteó para aprobar los presupuestos. No nos pareció mal implementarla. Hay que ver si funciona y si tiene una buena aceptación. Nosotros lo que añadimos fue la posibilidad de que esas ayudas reviertan en el comercio de Cáceres. Las familias que logren ese ‘cheque-bebé’ deben tener la posibilidad de invertirlo en los comercios de la ciudad. Esto ya se ha puesto en marcha en distintas instituciones de distinto signo político. Nosotros propusimos una cifra inicial de 100.000 euros. A partir de ahora la concejalía responsable estudiará su implementación a lo largo del próximo año.

Estamos en una etapa en la que suben los impuestos, con precios de la energía, de los alimentos y de los insumos al alza. Sin embargo, ustedes proponen una bajada de impuestos. ¿Cree que ese modelo puede ser exportable a otras instituciones del país?

El ‘modelo de Cáceres’ es sobre todo una apuesta de su alcalde. Rafa Mateos tenía un compromiso claro: bajar los impuestos. Existe una idea instalada en cierto sector de la izquierda, un mantra que asegura que no se pueden recortar impuestos sin recortar también servicios públicos. Nosotros hemos demostrado con este presupuesto que no hacía falta recortar en servicios públicos, y que había capacidad y margen para bajar impuestos siempre que se gestionen bien los recursos. Ahí está la clave. Para materializar ese compromiso hemos remodelado la ordenanza fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles, que seguiremos mejorando. Continuaremos estudiando el resto de ordenanzas municipales que llevan sin modificarse muchos años.

«El ‘presupuesto del cambio’ supone pasar de las palabras a los hechos» ÁNGEL ORGAZ - EDIL DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

El alcalde Rafa Mateos es artífice también, junto al resto del equipo de gobierno, de estos ‘presupuestos del cambio’. ¿Puede desarrollar esa idea y cómo lo vamos a notar los cacereños?

Es el ‘presupuesto del cambio’ porque marca los objetivos de este equipo de Gobierno. Cuando llegamos en junio estudiamos con las diferentes áreas cuáles son los proyectos a corto, medio y largo plazo. Un ejemplo es el Complejo Deportivo de Casa Plata, que requiere de una primera inversión inicial de 350.000 euros y que tendrá que desarrollarse a lo largo de toda la legislatura. Es un presupuesto bueno por varios motivos. Primero, aumenta considerablemente el capítulo de las inversiones, con más de 5 millones de euros. En 2022 la inversión la realizaba el Gobierno de España con los fondos Edusi. Ahora le hemos dado la vuelta a la situación. De esos 5 millones, el Ayuntamiento de Cáceres aporta 4 millones y tan solo 1 millón de euros corresponden a los fondos Next Generation. Es un presupuesto en el que todas las concejalías aumentan considerablemente. Pongo un par de ejemplos. El Instituto Municipal de Asuntos Sociales aumenta su presupuesto en 60.000 euros. Antes había partidas que quedaban sin utilizarse todos los años y ahora se invierte donde hay más necesidad. También tenemos cuatro compromisos clave: remodelar la Avenida de la Virgen de la Montaña, la Plaza Marrón y el entorno del Museo Helga de Alvear, así como la apuesta por la Ribera del Marco y el Complejo Deportivo de Casa Plata. Todos esos compromisos están ya materializados con partidas asignadas para que los concejales puedan ya trabajar este 2024. Es pasar de las palabras a los hechos. También las nuevas cuentas dan respuesta a necesidades acuciantes que tiene la ciudad, como la iluminación de las calles, que se aborda con 350.000 euros. Otro asunto es el Refugio San Jorge, que debe adecuar sus infraestructuras. También es muy importante el papel de la Universidad de Extremadura. Por primera vez el presupuesto recoge una partida para la UEx. Crearemos una mesa de trabajo para ver cómo se puede gestionar, bien con trabajos de fin de grado o de fin de máster, e incluso auspiciando proyectos de investigación sobre la ciudad de Cáceres. Estamos solo al inicio, pero tener aprobado el presupuesto es un buen comienzo.

Ha citado a la Universidad de Extremadura. ¿El hecho de que esté recogida una partida específica para ella simboliza la intención de devolver a la ciudad ese empaque universitario que tuvo en los noventa con estudiantes que hacían su vida aquí?

El alcalde lo tuvo muy claro cuando creo la Concejalía de Relaciones con la Universidad. Cáceres no se entiende sin la universidad y viceversa. La UEx tiene que tener presente a Cáceres. Tenemos que conseguir que no toda la actividad universitaria se concentre en el campus o que los estudiantes puedan hacer en la ciudad más actividades. Muchos de ellos vuelven a sus casas los fines de semana. Si se quedaran aquí gracias a una oferta de ocio, cultural o deportiva sería lo ideal.

«Quien dude de los beneficios de la Semana Santa que pregunte a los hosteleros» ÁNGEL ORGAZ - EDIL DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Hablamos de un presupuesto de 78 millones de euros. El objetivo es no dejar a nadie atrás, con especial interés sobre los servicios sociales, como la ayuda a domicilio, la violencia de género, los colectivos LGTBI, y facilitar el acceso al mercado laboral, entre otros. ¿Qué papel tiene la orientación social dentro del ejercicio presupuestario aprobado?

Se ha sembrado la idea de que íbamos a sufrir un retroceso en ciertos aspectos y ha sido justamente lo contrario. Asuntos Sociales incrementa su presupuesto y la concejala está siendo muy consciente de la realidad de la ciudad. Nosotros estamos con las políticas de igualdad y con todos los colectivos de la ciudad. No puede dejarse atrás ningún sector. Hemos estado tres presupuestos del partido socialista sin que se incrementaran las ayudas al colectivo LGTBI y ha sido el gobierno del Partido Popular el que por primera vez las ha incrementado. Había una sensación en la oposición de que íbamos a olvidarnos de determinados colectivos y esto no ha sucedido. Frente a ese ruido lo mejor es trabajar con hechos. Cuando los servicios funcionan y se atiende a los más vulnerables repercute en la ciudad. Nosotros tenemos la conciencia tranquila de que estamos trabajando por ellos.

Las cofradías en una ciudad con una Semana Santa de Interés Turístico Internacional son un colectivo clave. Estamos en el ‘top ten’ en cuanto a captación de viajeros en esa época del año. En el presupuesto se aprecia un aumento de la partida destinada a las hermandades.

La portavoz de Unidas Podemos decía en el pleno irónicamente que estos presupuestos eran los de «la mantilla y los toros». Si con «la mantilla» se refiere a nuestra Fiesta de Interés Turístico Internacional, pues sí, refuerzan como nunca la Semana Santa en la ciudad de Cáceres. Quien dude de sus beneficios que pregunte a los profesionales de la hostelería. Es evidente que en Cáceres hay sectores que hay que apoyar porque son parte de nuestra cultura y tradiciones. Además, genera unos beneficios que nadie cuestiona. Hemos reforzado esta partida con 100.000 euros, y una parte también va destinada a la Virgen de la Montaña.

«Tenemos que empezar a trabajar ya para preparar la capitalidad cultural de 2031» ÁNGEL ORGAZ - EDIL DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

La RAE ha designado el término ‘polarización’ como la palabra del año 2023. ¿Usted cree que existe ‘polarización’ en el Ayuntamiento de Cáceres o ese debate está superado?

Creo que el ambiente político en Cáceres es bueno. La relación de los grupos políticos ha sido siempre cordial. Sentarse y hablar siempre es bueno. Agradezco al grupo socialista que nos haya realizado propuestas. Algunas nos gustarán y otras no tanto. Llegar a acuerdos siempre es bueno. En el Ayuntamiento de Cáceres, con esfuerzo, se consigue en ocasiones.

Otro aspecto interesante es la participación vecinal. ¿Cómo están arbitrándola? Parece que incluso en los proyectos estrella van a contar con los vecinos…

Lo primero que nos encontramos cuando empezamos a trabajar con el presupuesto era que se había derogado en 2022 la metodología del presupuesto participativo. La concejala hizo un muy buen trabajo porque puso en marcha un mecanismo provisional consensuado que nos permitió desatascar la cuestión en solo una semana. A partir de ahí hemos contado con todos los colectivos y se han renovado grupos de expertos, gracias al consenso con los demás grupos políticos. Cáceres es una ciudad con muchos colectivos con ganas de participar. No se puede hablar de participación y no dotarla de medios, que se quede solo en eslóganes. Nosotros hemos incrementado las partidas destinadas a este asunto, unos 20.000 euros en las actividades que realiza la concejalía. No tienen como objetivo actividades en los barrios, sino fomentar la manera de participar de los ciudadanos. También hemos incrementado las ayudas a las asociaciones de vecinos para que sientan el respaldo del ayuntamiento en sus actividades.

Hablando de participación. ¿Cree que la aportación del Estado en las cuentas de Cáceres debería ser mayor?

Hace poco se nos achacaba que sacábamos réditos de la participación del Estado. Hasta ahí podíamos llegar. No podemos renunciar a esos fondos. Lamentablemente, a día de hoy lo que tenemos es una estimación. El informe del interventor calcula que pudiésemos tener un incremento de 9,45 %. No solamente corresponden a tributos del Estado, sino también a la comunidad autónoma. Es solo una previsión. Obviamente, si la participación del Estado es alta nos alegraremos. No somos, Cataluña pero seguro que se nos atiende en la medida que haya posibilidades para ello.

«Tenemos una plaza de toros que puede aportar mucho como escenario cultural» ÁNGEL ORGAZ - EDIL DE CONOMÍA Y HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Con la condonación de la deuda a Cataluña se podrían hacer muchos trenes de alta velocidad y carreteras. Cáceres sin unas infraestructuras que nos conecten al mundo más allá de internet lo va a tener siempre complicado…

El Ayuntamiento de Cáceres tiene un margen, que es el que es. Por ejemplo, el 45% del presupuesto se va en la partida de Personal. Contamos con créditos, con un remanente de Tesorería que gestionaremos… Pero llegamos hasta un tope. El papel de la Junta de Extremadura y del Gobierno de España es importante. Cáceres no puede ser una isla donde no llegan las comunicaciones ni las infraestructuras. Esperamos que se atiendan las necesidades reales que tiene esta tierra y que son bastantes.

El símil de la isla recuerda a esas películas de islas rodeadas de mares paradisíacos, como Cáceres tiene su ciudad monumental, pero lo tiene complicado para comunicarse. Tenemos pendientes un tren digno, una autovía Cáceres-Badajoz y un aeródromo. Suponemos que esas exigencias se van a hacer efectivas.

El alcalde lo ha manifestado claramente. Va a defender los intereses de Cáceres allí donde sea necesario.. Las necesidades son evidentes y las conocen todos los ciudadanos, que las padecen. La labor del alcalde tiene que ser también la de ejercer esa presión ante las diferentes administraciones. Rafa Mateos lo sabe muy bien y así actúa.

«Quizá seré el más joven del consistorio, pero no el más preparado, sin duda» ÁNGEL ORGAZ - EDIL DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Dependiendo directamente de la Alcaldía se ha habilitado una partida para la capitalidad cultural…

Hay que ir trabajando para ese reto que nos espera en 2031. La Capitalidad está muy bien, pero si no tenemos dinero para ponerla en marcha todo se queda en palabras. Habrá que crear un consorcio e infraestructuras, con un equipo que comience a trabajar y materialice este objetivo.

Ha hablado antes de «la mantilla y de la plaza de toros», que se va a hacer y que va a ser un revulsivo económico para la ciudad.

El presupuesto recoge distintas partidas que de una manera u otra afectan a la plaza de toros. Tenemos una partida que corresponde a la solicitud que hemos hecho al ministerio del 2% cultural, de unos 300.000 euros. La plaza de toros de Cáceres e Bien de Interés Cultural (BIC) que tenemos que proteger. Tenemos otra partida para Obras Inmediatas para que podamos tener festejos taurinos cuanto antes. Finalmente, contemplamos otra con 40.000 euros para hacer frente al déficit de la empresa que gestione esos espectáculos en la plaza. Todas estas medidas obedecen a que se trata de un BIC y tenemos la obligación de protegerlo sin distinciones. Tenemos una plaza de toros que puede aportar a la ciudad como escenario de espectáculos culturales que pueden desarrollarse en ella. No vamos a eliminar actividades ni a quitar ayudas en función de la ideología del equipo de gobierno. No estamos para eso.

En la década de los noventa se puso de moda el término Joven Aunque Sobradamente Preparado (Japs). Usted es el concejal de Economía más joven de la ciudad de Cáceres y ha sacado adelante un presupuesto en tiempo récord, desmontando el mito de que los jóvenes no están capacitados. La formación será vital para enfrentarse a un asunto tan importante como un presupuesto municipal de 78 millones de euros.

Los jóvenes hacen muchas cosas y muchas de ellas muy buenas. Tienen formación y están preparados. El actual equipo de Gobierno de Cáceres es un buen ejemplo. Seré el más joven del consistorio, pero no el más preparado, sin duda. El único secreto es trabajar y hacerlo en equipo. El concejal de Hacienda lo que hace es coordinar. Hay que agradecer que el alcalde haya formado un equipo de personas muy formadas y con mucha ilusión.