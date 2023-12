Cáceres: ni Womad ni Semana Santa, la Navidad de Rafa es la que arrasa

El próximo 4 de enero, la ciudad de Cáceres se prepara para recibir un evento lleno de color, creatividad y un mensaje poderoso de inclusión: el Drag Story Hour. Organizado por las asociaciones Cuidadoqueteveo y Extremadura Entiende, la cita busca promover la diversidad y la aceptación a través de una experiencia única y educativa dirigida por la reconocida artista drag Nina.

Es una buena idea acudir ese día a las seis de la tarde a la Casa de Cultura Rodríguez Moñino y disfrutar de un espectáculo al que para entrar basta con llevar un juguete que luego se donará a Cruz Roja. Se trata de la primera gala benéfica de Reyes que se celebra en la ciudad y que el ayuntamiento respalda, así que bien por la concejala Encarna Solís, que ha apoyado la iniciativa. En el elenco, Ely Ferrari, Margarita Kalifata, Jeneva, Es Tela Cariño, la propia Nina y Franco Deluxe. Este miércoles en la pista de hielo de la plaza Mayor, con risas aseguradas, nos esperaban Nina (vestida de princesa), Es Tela Cariño (de reina malvada) y Franco Deluxe, que posó cual estrella Freixenet (ya quisiera la marca de cava tener una burbuja tan poderosa como él). Rieron, bailaron, la gente les pedía selfies. Está claro que allá donde van estos seres poderosos de alma la diversión queda asegurada.

Y es que no es difícil, ciertamente, disfrutar este año de la Navidad en Cáceres, pues en honor a la verdad hay que decir que no se recuerda algo parecido en la ciudad. Es verdad que esta semana arrancó con polémica después de que el ayuntamiento compartiera en su instagram un cartel que la Asociación de Reyes Magos había confeccionado el año pasado y que no presentaba al rey Baltasar en su tradicional iconografía de raza negra. No está bien que al equipo de gobierno se le cuelen publicidades ajenas y más si pueden herir sensibilidades ahora que tenemos todos la piel tan fina, pero de ahí a acusarles de racistas, como ha hecho la portavoz socialista Belén Fernández Casero, va un trecho. La edil no ha medido el alcance de sus palabras y sorprende la reacción en una concejala caracterizada por los buenos modos, el tono y el talante en el ring de la política (felicidades, por cierto, porque acaba de cumplir los 49 y celebró la fiesta en compañía de su equipo: no faltaron David Holguín, Jorge Villar, Ñete Bohigas, Alberto Serna, Lourdes García Frades o Beatriz Cercas).

Sacando pecho

No es de extrañar que el alcalde Rafa Mateos haya sacado pecho defendiendo el programa de Navidad (aplauso para la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, que ha devuelto a este área municipal el empaque que merece). Hasta los hosteleros (que no son dados al halago fácil) han reconocido que sus bares y restaurantes han vivido la mejor Nochebuena de los últimos diez años.

Calles y plazas abarrotadas, un programa dirigido a todas las edades y la calle San Antón con más peña que la Puerta del Sol en hora punta. Artistas locales, pasacalles, rutas de belenes: aquí hay de todo como en botica. Nos encantó Velai, nos encantó Swing Ton Ni Song haciendo arte puro en las ventanas de un Gran Teatro con una iluminación preciosa o el musical de ‘La bella y la bestia’ que ha logrado que en la plaza Mayor no cupiera un alfiler.

La portavoz del PSOE, Belén Fernández Casero, celebró su 49 cumpleaños rodeada de los suyos. No faltaron Beatriz Cercas, Holguín y Jorge Villar.

Cáceres tiene magia y poderío por sí misma, no le hacen falta demasiados aditivos para brillar ni inversiones millonarias para demostrar que no somos solo Womad o Semana Santa, que la Navidad de Rafa también arrasa.

Y entre tanto turrón y alegría siempre debe haber un hueco para la solidaridad, como la que demuestra la Comunidad de Regantes La Concordia que, una vez más, donó verdura, carne y huevos al comedor social de las Hijas de la Caridad. Allí estaba sor Alicia Calle, que recibió los lotes de manos de Antonio Leal Salas, Alberto Montero y Agustín Rebollo, cajas en mano como fornidos leñadores en plan ‘Los vigilantes de la playa’.

Ha sido una buena semana para esta pequeña capital de provincia que puede despegar: Jose Polo y Toño Pérez, los dueños de Atrio, han comprado el Aula de Cultura de Clavellinas, donde estuvo durante años el Aula de Cine que dirigió con tanto tino María José López.

Por favor, que no pare la alegría, que pongamos la mirada en quienes más lo necesitan y que, como dice el alcalde en su discurso navideño pronunciado para este diario, 2024 sea el año de Cáceres. Pero eso sí, que nunca vuelva a faltarle el color al rey Baltasar.