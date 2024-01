Las diecisiete hermandades que procesionan durante la Semana Santa de Cáceres han confirmado que participarán en la Magna Mariana prevista para el próximo 5 de octubre, con motivo del Centenario de la Coronación de la Virgen de la Montaña. Trece de ellas lo harán con imágenes y el resto acudirá con sus representaciones y elementos más simbólicos, pero también apoyando a otras cofradías bajo las andas.

La hermandad penitencial del Cristo de las Batallas y María Santísima de los Dolores ha sido la última en comunicar su asistencia, mediante un escrito remitido en la mañana de este primer día del año. Anuncia que "ha acordado manifestar" su "primera voluntad" de participar en la Procesión Magna Mariana. Puntualiza que lo hace "en espera del desarrollo definitivo de la propuesta”. Agrega que todavía quedan pendientes de matizar "aspectos de culto religioso o acto litúrgico conjunto para alcanzar el jubileo", así como "aspectos organizativos y económicos" que determinarán la participación "definitiva" de esta cofradía en la convocatoria, que se espera multitudinaria.

En realidad, será un evento religioso, a la vez que histórico y patrimonial: una Procesión Magna Mariana con todas las hermandades. La organización corre a cargo de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Montaña, patrona de Cáceres, al cumplirse los cien años de su coronación por la ciudad. Concebido como uno de los actos centrales del aniversario, se celebrará durante el novenario extraordinario programado para otoño. Las hermandades participantes, reunidas en el paseo de Cánovas junto a sus imágenes marianas, peregrinará en procesión hasta la plaza Mayor, donde la Virgen de la Montaña recibirá a cada corporación a los pies de Arco de la Estrella.

La invitación fue cursada el 23 de noviembre por el mayordomo de la Real Cofradía de la Montaña, Joaquín Floriano, a todas las hermandades de pasión de la ciudad. Tenían de plazo para responder hasta el último día de 2023. Nazareno, Soledad, Vera Cruz, Humilladero, Los Ramos, Batallas, Estudiantes (no tiene imagen mariana pero lo hará con la Virgen del Rosario), Cristo del Amor, la Expiración, Sagrada Cena, la Salud, la Victoria y Jesús Despojado han comunicado su asistencia. Jesús Condenado, que carece de talla mariana, lo hará ayudando a la Victoria (irá con su Virgen del Rosario). El Amparo arrimará el hombro a la Vera Cruz (con La Dolorosa) pero además se ofrece a otras hermandades que necesiten su ayuda. Cristo Negro participará con su representación. Así procederá también la cofradía del Dulce Nombre, que no saldrá con su Virgen porque aún no procesiona, pero estará en la comitiva.

Estas son ya todas las confirmaciones que han llegado hasta la Real Cofradía de la Montaña, que comenzará a ultimar todos los detalles de la Magna en cuanto pasen las fechas navideñas. La comisión organizadora prevé reunirse con cada una de las hermandades para ir concretando los aspectos pendientes.

Cabe recordar que el patrimonio que saca a la calle la Semana Santa de Cáceres está formado por 53 pasos. En su conjunto, es el más antiguo del país e incluye numerosas advocaciones de Vírgenes, en muchos casos titulares o cotitulares de sus cofradías. De hecho, catorce de las diecisiete hermandades cacereñas rinden culto al menos a una imagen mariana.