Cáceres: un baño público para 96.000 vecinos

Es una reivindicación histórica. Entre los asuntos que más reclamo generan año tras año en Cáceres se encuentran los baños públicos. O mejor dicho, la ausencia de ellos. Esta petición acumula ya legislaturas de promesas y compromisos que no llegan materializarse o se ven traducidos a la realidad tan solo a medias tintas.

La ciudad crece en habitantes y en turistas y con ello ve incrementadas sus necesidades. Por este motivo, encara 2024 con el propósito de que aumente una cifra que en la actualidad no se ajusta a la normalidad en Europa. Cáceres cuenta en la actualidad con un baño público para 96.000 habitantes, el total de la población de la ciudad. A día de hoy, solo se encuentra operativo el aseo que se encuentra en el parque Gloria Fuertes --anteriormente conocido como Calvo Sotelo-- que fue acondicionado y reabierto en 2017. Cierto es que la instalación cerró temporalmente durante la pandemia y no fue hasta 2021 cuando volvió a reabrir ya con normalidad. La reforma costó 30.000 euros y sirvió para adaptar a los tiempos un espacio que no se retocaba desde 1958.

La reapertura de los baños de Cánovas dio respuesta a la reivindicación reiterada de las asociaciones de mayores de Cáceres, que lamentaban que tenían que consumir en un bar para poder hacer uso de los baños. También hasta la pandemia se podían usar como aseo público el que había instalado en la cafetería que gestionaba la fundación Mercedes Calles en el corazón monumental con la circunstancia de que tenían que solicitar la llave a los camareros. Este último quedó inutilizado cuando el bar se cerró tras la pandemia a la espera de unas obras que acondicionen la cubierta y que a día de hoy no se han llevado a cabo.

Precisamente, en la anterior legislatura y tras una nueva demanda en el pleno del mayor, entonces con Luis Salaya como alcalde, el ayuntamiento anunció que se repartirían en la ciudad cinco cabinas autolavables debido a que su instalación no requería un trámite tan complejo. Este anuncio no llegó a materializarse.

En esta nueva legislatura, con Rafael Mateos al frente del ayuntamiento, el equipo de gobierno a petición de los vecinos se ha comprometido a aumentar el número de aseos públicos. De hecho, las cuentas municipales de 2024 contemplan una partida de 10.000 euros para dotar a Cánovas de otro baño y otros 80.000 euros de los presupuestos participativos para derribar y construir el del Parque del Príncipe. También hay compromiso aunque sin fondos para habilitar el de la plaza Mayor o el del parque Padre Pacífico.