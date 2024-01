El Palacio de Congresos de Cáceres acoge hoy el concierto ‘ABBA Tribute’, a cargo del grupo Masters of the Scene. El espectáculo dará comienzo a las 20.00 horas con entradas a la venta desde 31,25 euros. No faltarán los grandes clásicos de aquel cuarteto sueco que se convirtió desde 1974, a raíz de Eurovisión, en todo un fenómeno global: ‘Mamma Mia’, ‘Money, Money, Money’, ‘Take A Chance On Me’ o ‘The Winner Takes It All’.

Talleres en Cánovas y en Mercedes Calles

La agenda de la jornada también incluye diversas actividades infantiles y familiares. La Fundación Mercedes Calles organiza hoy un taller muy especial en sus instalaciones de la plaza de San Jorge (11.00), donde los niños se prepararán para la cabalgata de la noche más ilusionante del año.

Asimismo, el Mercado Navideño de Cánovas, promovido por la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Cáceres, ofrece un taller de scrapbook (12.00) y la actividad denominada la ‘Búsqueda del tesoro’ (17.00).

Cuentos en Gredos y en la biblioteca pública

Por otra parte, los cuentacuentos de Maltravieso Teatro llegan hoy a la Casa de Cultura del residencial Gredos (18.00), con las vivencias de ‘Robertito y Coco’. También los habrá en la Biblioteca Pública, que despide las fiestas navideñas mediante la divertida historia ‘¡Qué vienen los Reyes!’ (12.00). Dará que pensar a los niños con algo de tradición, un poco de Gloria Fuertes y un mucho de Jesús Delgado Valhondo, a cargo de Carmen Ibarlucea.