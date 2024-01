Tirso Leal, concejal de Urbanismo: «De una manera o de otra vamos a desarrollar nuevo suelo industrial en Cáceres»

Está al frente de una de las concejalías más importantes. Decide sobre la ordenación del territorio y sobre los usos permitidos en cada espacio, inmueble o área de uno de los municipios más grandes de España. En este mandato, este arquitecto cacereño dio el paso desde la política en un órgano de gobierno del PP local a la que ejerce desde el ayuntamiento. Por su mesa pasarán asuntos tan determinantes como el desarrollo del suelo industrial, la mina, los centros comerciales o el complejo budista.

Pregunta: -En el plan de urbanismo hay desde 2010 suelo de uso industrial que casi cuadruplica Capellanías, ¿cómo se desatascará el desarrollo de un terreno que es privado?

Respuesta: -Nuestra intención es que se desarrolle por los promotores. El ayuntamiento estará ahí, coordinando y tratando de atraer inversores. Hemos tenido reuniones con inversores que tienen interés y con propietarios que están dispuestos a ofrecer sus terrenos al ayuntamiento. De una manera o de otra vamos a desarrollar nuevo suelo industrial.

P: -¿Qué fórmula?, ¿permuta, desarrollo por el ayuntamiento, facilitando que sean los propietarios los que actúen, expropiando, con una modificación del plan de urbanismo para crear suelo industrial en terreno que sea público …?

R: --La modificación para buscar terrenos públicos es difícil porque el ayuntamiento no dispone en cantidad suficiente. Estamos en conversaciones con inversores y propietarios, nuestra labor es ponerlos en contacto e intentar que lleguen a un acuerdo. En caso de que no se logre ya se verían otras fórmulas, como convenios para permuta de terrenos por solares del ayuntamiento o la expropiación. Hemos mantenido reuniones con la Junta y saben que es urgente y perentorio desarrollar suelo industrial.

P: -Avante participa en el desarrollo de la urbanización de suelo industrial en Badajoz, Mérida y Navalmoral, ¿cuándo lo hará en Cáceres?

R: -La petición de Avante es que el suelo sea de propiedad municipal. Hemos hablado y se llegará a un acuerdo porque la Junta conoce el agravio que se ha cometido con Cáceres en los últimos años.

"No se trata tanto de revisar el plan general para desproteger el suelo rústico como de reflexionar sobre los usos y oportunidades de nuestro territorio, siempre garantizando que los usos tradicionales se mantengan y que los espacios con un valor natural no se alteren"

P: -Hay promotores que ya han dado los primeros pasos para desarrollar suelo industrial, como el ecopolígono por parte de CCGreen, ¿qué falta para que el ayuntamiento apruebe el programa de ejecución que han presentado y puedan comenzar con la urbanización del suelo?

R: -Ahora se está en el trámite de evaluación ambiental del plan parcial. Además se está, en reuniones entre los promotores y los servicios técnicos, abordando la solución de las pequeñas incidencias que hay en el plan parcial y en el proyecto de urbanización, como las conexiones con las áreas colindantes. Desde esta concejalía se ha dado orden prioritaria de trabajar codo con codo con los promotores para que salga adelante lo antes posible.

P: -¿Qué alegaciones presentará el ayuntamiento ante el Ministerio de Transición Ecológica para que los promotores del ecopolígono puedan tener la posición de consumo que se les ha negado en la subestación de los Arenales?

R: -El alcalde ya anunció que el ayuntamiento y la Junta se reunirán con el ministerio para insistir en que el aumento de la potencia de la subestación de los Arenales es una actuación estratégica, ya que la solicitud de los promotores del ecopolígono, como otras que nos están llegando, son de empresas con proyectos de gran consumo eléctrico. No puede ser que el ministerio nos condene a ser una isla con falta de desarrollo industrial. Alegación como tal no creo que el ayuntamiento la pueda presentar porque no es competencia municipal, pero esto no es óbice para reclamar al ministerio.

P: -¿Cómo se explica que ahora no se permita por el ministerio esa posición de consumo cuando la subestación se planificó en el plan de urbanismo de 2010 para, entre otros fines, facilitar la implantación de nuevas actividades en el entorno de Capellanías?

R: -El plan general, en conversaciones con Red Eléctrica, ubicó lo que es la subestación. Ahora es el ministerio el que toma la decisión, además es una subestación que precisa una ampliación de esa potencia porque tiene capacidad, por eso el ayuntamiento y la Junta se van a reunir con el ministerio.

P: -Al final del pasado mandato se sacó un concurso para ordenar Charca Musia. El nuevo gobierno desistió. ¿Cómo se pretende ahora ordenar el polígono?

R: -A tres días de las elecciones se publicó el anuncio de ese concurso. Una vez que llegamos al gobierno nos dimos cuenta que no solo no se iba a resolver el problema de la Charca Musia, sino que podía agravarlo porque uno de los objetivos era el traslado del mercado franco sin haberlo consensuado con los comerciantes, otro de los objetivos era establecer en los terrenos municipales el futuro pabellón de ferias cuando el sitio más adecuado es en la ampliación del ferial. Lo más operativo es sacar otro concurso para realizar un plan especial de reforma interior, en el mismo estableceremos que no solo sea prioritario el mantenimiento, lo máximo posible, de las construcciones existentes, sino que además se fije un claro sistema de gestión y construcción consensuado con los industriales.

P: -Cáceres es uno de los municipios más grandes de España y la mayor parte está en suelo con alguna protección, ¿se revisará esa protección?

R: -Casi el 95% del término municipal tiene algún tipo de protección y el 65% está dentro de la Red Natura 2000. No se trata tanto de revisar el plan para desproteger el suelo rústico como de reflexionar sobre los usos y oportunidades de nuestro territorio. Es necesario adecuar los usos contemplados en el plan general a los permitidos por la legislación del suelo de Extremadura, pero siempre garantizando que los usos tradicionales contemplados en suelo rústico se mantengan y que los espacios de valor natural no se alteren. Se trata de flexibilizar, no de desproteger.

P: -Uno de los cambios más importantes que se hicieron en el plan de urbanismo en el pasado mandato fue flexibilizar las condiciones en el suelo no urbanizable Llanos para facilitar la implantación de parques fotovoltaicos. Los jueces tumbaron esa modificación. Ahora, con un contrato menor, se afronta otra vez, ¿qué se pretende?

R: -Hemos adjudicado dos contratos, uno de ellos más específico y centrado en la Red Natura 2000, para elaborar la documentación necesaria para la evaluación ambiental estratégica de una modificación del plan que se hará conforme a la sentencia. Tenemos que enfocarlo para que el nuevo modelo basado en energías renovables tenga encaje dentro del equilibrio territorial. Hablar de fotovoltaicas no es solo hacerlo de grandes parques, también es de autoconsumo para la implantación de industrias que a día de hoy están permitidas. Se han adjudicado los contratos para desde el ayuntamiento hacer una modificación puntual para la implantación de energías renovables en el término municipal, no solo en los Llanos.

P: -¿Se justificará el interés general?, que es una de las consideraciones que se hacen en las sentencias del TSJEx y del Tribunal Supremo.

R: -La modificación que hagamos será resultado de lo que nos diga la consultora ambiental, que nos tiene que decir dónde se puede implantar esta actividad, dónde no se puede y en qué condiciones en todo el ámbito del plan general.

P: -Este año la empresa de la mina presentará la solicitud de explotación en la Junta, ¿cómo se explica que ahora el proyecto del yacimiento subterráneo no sea incompatible con el plan de urbanismo con el criterio de que si no se prohíbe expresamente se puede considerar que es autorizable?

R: -El primer proyecto de la empresa fue el de una explotación en superficie sobre terrenos protegidos ambientalmente, para ello presentaron una propuesta de modificación del plan general. El ayuntamiento tenía la capacidad de decidir y se rechazó. Lo que ahora se presenta en el ayuntamiento ni siquiera es un proyecto completo, sino la parte con las afecciones urbanísticas del proyecto. El proyecto formará parte de la solicitud de explotación. Conforme a lo que se ha presentado aquí, los técnicos entienden que no es incompatible porque ha habido una variación legislativa, de la ley del suelo de Extremadura, que se modificó en 2020 y que en su disposición transitoria segunda dice que en el suelo rústico todo lo que está prohibido tiene que estar nominalmente prohibido, no valen prohibiciones genéricas, lo que no está expresamente prohibido no se puede prohibir. El informe de nuestros técnicos entiende que por lo que se ha presentado no es incompatible, aunque establecen bien claro que dejan a un criterio superior jerárquico la decisión de si es incompatible o no porque será en la Junta donde se presente el proyecto completo.

P: -Mi impresión es que con ese informe de no incompatibilidad con el plan de urbanismo lo que hace el ayuntamiento es quitarse de en medio para que el proyecto se pueda tramitar en la Junta y no frenarlo definitivamente, ¿se ha quitado de en medio el ayuntamiento?

R: -No. Como le he dicho antes, aquí no se conoce el proyecto completo y así lo reflejan los técnicos en su informe cuando dicen que queda a criterio superior jerárquico la aprobación o no del proyecto. Por poner un ejemplo, aunque no sea comparable, es como cuando presentas un proyecto básico, se te puede conceder licencia urbanística, pero no te da derecho a construir, para ello debes presentar el proyecto de ejecución, que aquí en el ayuntamiento no se va a presentar.

P: -No obstante, cuando la empresa presente su proyecto ante la Junta, el ayuntamiento tendrá que informar.

R: -Evidentemente, si tienen que pedir una licencia de obra se decidirá conforme a los informes de la Junta y las condiciones de ejecución que nos presenten. Aquí no se están echando balones fuera para que decida la Junta, aquí también tendremos algo que decir, pero para eso tenemos que conocer primero cuáles son las condiciones.

P: -Puede que con la regulación de los usos del subsuelo haya dudas, pero ¿cómo se considera que no es incompatible con el plan de urbanismo la implantación de una industria, con sus acopios de estériles y de residuos, en un terreno, junto a la carretera de Miajadas, que es no urbanizable protegido?

R: -Porque en la zona donde prevén situar la planta de primer procesado del mineral el plan general permite actividades extractivas que incluyen los trabajos de investigación, la extracción y una primera transformación, que es lo que se nos ha presentado aquí. En cuanto a estériles, balsas..., tendrá que ser el órgano medioambiental de la Junta el que determine si cumple o no. Aquí no sabemos si va a tener un acopio de estériles de tres metros o de noventa metros, no lo sabemos porque no se ha presentado el proyecto completo.

P: -Pero, por el tipo de actividad que se plantea, no es solo un primer tratamiento del mineral, sino una producción industrial.

R: -Lo que nos ha llegado aquí es una primera transformación. Cuando se presente el proyecto completo se verá si es realmente una primera transformación o implica más.

P: -¿Hay que modificar el plan de urbanismo para hacer el complejo budista porque es un suelo no urbanizable común?, ¿qué beneficios o compensaciones se aportarán por parte de los promotores porque en ese suelo se generaría una plusvalía a su favor al pasar de ser no urbanizable a tener usos dotacionales y, probablemente, lucrativos?

R: -Serán los que marque la ley, tendrá que haber unas cesiones obligatorias. En este asunto sí quiero puntualizar que cuando llegamos al gobierno tuvimos claro que donde estaba previsto inicialmente era imposible. Nos hemos reunidos con el técnico de la fundación para intentar encontrar una solución y la última que nos presentaron son estos nuevos terrenos donde no hay niveles de protección, es un suelo no urbanizable común. Se deberá desarrollar un plan especial en suelo rústico y se tendrán que aplicar las intensidades de uso que marca la ley. Cuando nos presenten el proyecto se podrá decir qué compensación recibe la ciudad a través del ayuntamiento.

P: -¿Habrá que modificar el plan?

R: -Deben presentar un plan especial, igual que cuando se planteó en Arropé.

"Se ha dado traslado a la promotora del centro comercial (Way) de la alegación y, entre otras, están en estudio cuestiones como un nuevo estudio de tráfico porque el primero se hizo en la pandemia y habrá que ver si hace falta un nuevo acceso o plazas de aparcamiento"

P: -Recientemente se ha aprobado definitivamente el programa de ejecución del ferial, ¿qué falta para que los promotores puedan desarrollar el suelo para usos comerciales?

R: -Lo que falta como figura jurídica es el proyecto de reparcelación. En cuanto esté aprobado se podrá iniciar la obra. Sé que la agrupación de interés urbanístico tenía antes de la pandemia un acuerdo con una promotora, pero con la demora de la aprobación del programa de ejecución llegó el covid y la promotora no siguió. Me consta que se siguen buscando inversores y que va a salir adelante. En cuanto tengamos el proyecto de reparcelación, al ayuntamiento se le adjudicarán los terrenos del nuevo ferial.

P: -¿Se podrá afrontar en este mandato el traslado del ferial más al sur, que es lo que prevé el programa?

R: -No lo sé, las cuestiones urbanísticas son a largo plazo, pero iniciar sí porque necesitamos más suelo no solo para el ferial, sino también para el nuevo pabellón de ferias.

P: -¿Qué queda para la aprobación de la modificación del plan de urbanismo que es necesaria para iniciar la segunda fase del centro comercial Way?, ¿está ya la contestación de la alegación presentada?

R: -Se dio traslado de la alegación a la empresa promotora del centro comercial y, entre otras, se están estudiando cuestiones como la valoración de los suelos conforme a los distintos usos y un nuevo estudio de tráfico más cercano a la realidad actual porque cuando se hizo el primero fue en plena pandemia, en función del mismo se verá si hay que hacer un nuevo acceso o plazas de aparcamiento.

P: -¿En qué trámite está el parque de medianas que desde hace más de un lustro se proyecta junto a Carrefour?

R: -Se está solo pendiente de que Demarcación de Carreteras indique dónde exactamente tiene que estar el acceso. El ayuntamiento está en vías de recepción de ese tramo de la avenida del Ferrocarril y lo último que se les ha dicho como prioritario es que nos indiquen dónde va a estar el acceso a ese parque de medianas empresas para que los promotores puedan actualizar su programa de ejecución.

P: -¿Se puede ya avanzar qué ubicaciones se manejan para el aeródromo?

R: -La Consejería de Infraestructuras encargó el estudio y el ayuntamiento no ha tenido participación. Lo que sí le hemos trasladado al consejero es que entre los distintos baremos que se valoren para la elección de la alternativa se puntúe más la proximidad.

P: -¿Dónde cerca de Cáceres?, entiendo que uno de los sitios más viables sería al norte de los Arenales.

R: -Habría que hablar mucho de la decisión del ministerio de no conceder la declaración ambiental en los Arenales. Pero nosotros no hemos apuntado una ubicación concreta, solo que es prioritario que esté cerca.

P: -Se anunció la redacción de un plan director de la Ribera del Marco, ¿en qué consistirá y con qué objetivos?

R: -Se han hecho planes y muchas actuaciones puntuales, pero no hay una figura superior que coordine todo. Un plan director debe garantizar que todos los usos previstos en la Ribera estén coordinados y sean coherentes entre sí. No podrá iniciarse hasta que se conozca exactamente el proyecto de renovación de la red de saneamiento que el ministerio tiene adjudicado. No solo se trata de hacer un parque lineal, sino también definir los usos existentes y futuros.

P: -Uno de los fines de su concejalía es renovar y actualizar ordenanzas y reglamentos, ¿cuáles cambian?

R: -Uno es el relativo al informe de valoración del edificio, tenemos que eliminarlo porque se redactó conforme a la ley de rehabilitación estatal, que fue anulada en este aspecto, estamos en un limbo jurídico y entendemos que ahora lo más prudente es paralizarlo, sí se advertirá a las comunidades de propietarios de la obligación de mantener las condiciones de seguridad y ornato de sus edificaciones. Otra es la ordenanza de los apartamentos turísticos, tenemos ya un borrador, aunque los servicios jurídicos del ayuntamiento entienden que esa ordenanza implica una modificación del plan de urbanismo. También entendemos que es necesario revisar la normativa de ruido y de medio ambiente que debe ser más actualizada conforme al código técnico de edificación y otros reglamentos.

P: -¿Qué son las comunidades energéticas que quieren poner en marcha?

R: -Es una petición de Valdesalor, Rincón y de la directora de la oficina de desarrollo urbano para crear comunidades energéticas que resuelvan la captación de energía solar. La solución es localizar un sitio en el que se puedan poner muchas placas de producción porque, por ejemplo, en el casco histórico se van a dar muchos casos de inmuebles en los que será imposible que se pongan placas fotovoltaicas para autoconsumo.