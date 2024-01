El Colegio de Médicos de Cáceres apela a la necesidad de usar la mascarilla en centros médicos y residencias de mayores en la región. El presidente, Carlos Ramón Arjona, cree que hay que concienciar a la población sobre la importancia de frenar el contagio de enfermedades víricas que afecten a la respiración. "No es normal que no se haya sabido asumir que hay que ponerse la mascarilla cuando estamos en un aumento de casos, sobre todo en sitios en los que se tiene contacto con personas vulnerables", afirma Arjona. "He visto casos de personas que estaban enfermas en salas de espera, los profesionales les han solicitado que se la pongan y se han negado", sentencia.

En la mediodía de este lunes, la consejera de Salud de la Junta de Extremadura, Sara García, ha anunciado que la región rechaza imponer el uso de las mascarillas en centros sanitarios: "Los datos actuales de incidencia de virus respiratorios avalan esta decisión". Además, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a la población y a los profesionales, al tiempo que ha llamado a la vacunación frente a la gripe y el covid. Tras las fechas navideñas, en las que las reuniones familiares y las aglomeraciones han sido una constante, Arjona considera que en los próximos diez días se producirá un aumento considerable de los casos de enfermedades respiratorias: "En el mes de enero habrá muchos casos, provocado también por las bajas temperaturas, pero cuando pase la temporada del frío deberían estabilizarse". Más mascarillas y tests Nieves López, de la farmacia de la calle Pintores, afirma que ya se nota un repunte en la venta de mascarillas y tests para detectar el coronavirus y la gripe. "En la farmacia nos hubiéramos librado si hubiesen aprobado esta medida, pero la considero necesaria aquí y también en el transporte público", asegura. Está de acuerdo con Arjona en que habrá un aumento del número de casos debido al frío durante los próximos meses, pero considera que "es importante normalizar, no podemos estar toda la vida con el cubrebocas". Por precaución Paseando por las calles de Cáceres, se puede observar como el uso de la mascarilla es una tendencia al alza. Por Pintores estaba Marieta Jiménez, que asegura que no tiene ninguna enfermedad, pero prefiere ser precavida. "A la gente parece que no le importa, que le da igual, son un poco descuidados en este sentido. La idea de imponer el uso de las mascarillas en centros médicos habría sido muy acertada", asegura.