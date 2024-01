Hay comparsas que llevan preparando sus disfraces desde primavera. Los tutoriales han corrido como la espuma desde verano para poder coser hasta la última lentejuela exactamente en su sitio. Los ensayos de tambores comenzaron en septiembre y los bailes de animación ya llegan a sus últimas sesiones para ultimar las coordinaciones en grupo. El Carnaval de Cáceres afronta sus cuatro últimas semanas de preparativos, pero a día de hoy el ayuntamiento todavía no se ha reunido con los grupos. De hecho, no conocen las bases del concurso, si habrá carpa o no, ni los horarios, ni los actos previstos… El programa comenzará el 9 de febrero con las Fiesta de las Lavanderas. Por cierto que el 13 de febrero, Martes de Carnaval, será festivo en Extremadura.

Así lo han explicado las comparsas al ser preguntadas por el ambiente previo al Carnaval cacereño, que parece que cada año tiene que pasar un test de resistencia, una prueba que estos grupos siempre superan con su ilusión y con un trabajo concienzudo. Ellos ya tienen todo listo y les extraña no haber mantenido ningún contacto con el equipo de gobierno, cuando en los últimos años se venían reuniendo desde octubre. Entienden que la actual concejala afronta su primer Carnaval, “hay que dar tiempo”, pero esta semana ya han decidido movilizarse para contactar con el ayuntamiento porque la fiesta se echa encima. Desde el consistorio acaban de convocarles a una reunión este viernes. El aviso ya se ha subido a las redes sociales de la Asociación Cáceres Carnaval para que puedan acudir las distintas comparsas. Nuevas incorporaciones y veteranos con ganas Al margen del ritmo institucional, los grupos se mueven. Este año habrá incluso alguna comparsa nueva, como Ney, nacida en el seno de la Escuela de Baile Bambú, y también colegios que se unen por primera vez, como Nuestra Señora de la Montaña. Desde Princesa Mansaborá, fundada en 2017, explican que los disfraces ya están terminados. Tienen el aliciente de haber ganado algún premio todos los años. “Saldremos 35 personas que residimos en distintas zonas de Cáceres, porque esto lo empezamos tres amigas y ha ido creciendo con familias, conocidos, amigos y redes sociales. Según nos dicen en las tiendas de retales, hay animación", revela Begoña Rivera. Otro de los grupos imprescindibles es La Banda del Colorete. “Este año vamos 80 integrantes y la recta final de ensayos nos está costando con tanta gripe”, confiesa Abigail Navarro. La comparsa nació de un grupo de amigos con niños pequeños hace once años, y ha evolucionado en todos los sentidos. En 2023 quedaron terceros en el certamen, y en 2021 y 2022 fueron segundos. Y es que funcionan como una máquina bien engrasada. Los disfraces de esta edición los diseñaron hace dos años. La confección del modelo se realizó el pasado abril, y en mayo la directiva de Mansaborá lo presentó a la comparsa, que se ha reunido en diversas ocasiones alquilando incluso espacios para avanzar en conjunto. También se apañan con recursos digitales para que todos puedan seguir el ritmo. Los tambores ensayan en el ferial y las coreografías en el Parque Empresarial de la Mejostilla. Este fin de semana las quedadas serán intensas porque hay que cerrar la animación ya con todos los integrantes. El Jaleo no saldrá después de 35 años Te puede interesar: Carnaval Galería | Carnaval 2023 de Cáceres Pero también habrá pérdidas muy sensibles. La comparsa El Jaleo ha anunciado en redes sociales que no podrá salir después de tres décadas sin faltar un solo año, en los que alcanzó a los 150 participantes. Siempre ha sido uno de los pilares básicos del Carnaval de Cáceres, la única superviviente de aquella época de oro en la década de los ochenta y los noventa. “Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que decir esto, pero por primera vez en 35 años, desde que este grupo empezó en 1989, no podremos participar en el Carnaval 2024. Por diversas circunstancias, en estos momentos hemos quedado muy poquitos (…) Lo hemos intentado, pero no lo hemos conseguido. Nuestros tambores quedarán en silencio”, afirma en un comunicado Marisa Iglesias, el alma de El Jaleo y una de las más firmes defensoras de la fiesta en Cáceres. “Solo espero que sea un 'hasta luego' y poder retomar con los que estamos y los que quieran llegar”, concluye, invitando a contactar con el grupo a quienes deseen integrarse.