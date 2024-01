Los Cheetos Pandilla, las míticas patatas Lay's o los Doritos. Estas son algunos de los productos que Carrefour ha dejado de comercializar en Cáceres tras su ruptura con la multinacional estadounidense PepsiCo. ¿El motivo? Los "aumentos inaceptables" en sus precios, según afirmó la marca francesa. Un portavoz de la cadena de distribución comentó que "los estantes de estos productos en tiendas de Francia, Italia, España y Bélgica portarán carteles que indicarán que la tienda dejará de vender estas marcas debido al incremento en de los costes", pero esta medida aún no ha llegado a Cáceres. Aún se pueden encontrar las últimas unidades de bebidas como SevenUp o Pepsi, pero han desaparecido de las estanterías todas las bolsas de snacks míticos como Alvalle o Ruffles.

"Si el motivo es un cierto abuso a la hora de indicar los precios me parece una medida muy acertada porque la intención de Carrefour es defender los intereses de sus compradores y no convertirse en cómplice de quienes intentan abusar para conseguir un beneficio extra", cuenta José Manuel Oviedo Martín, que permanecía indeciso frente al pasillo de golosinas de Carrefour. "Es que recuerdo que, hace unos años, el precio de las bolsas de patatas era de un euro y ahora ya cuestan casi dos. Y las que son pequeñas antes valían 35 céntimos y ya es más del doble", asegura Victoria Cordero, también cliente. "Es una gran medida porque hace que aumente la confianza entre los compradores y Carrefour, sientes que te intenta proteger. Pero también reconozco que son productos que la gente se llevaba mucho porque están muy ricos", indica. Sin embargo, la compradora Laura Bravo cuenta que es una situación "un poco extraña": "No es la única marca que ha subido los precios, pero sí la única que han eliminado. La idea me parece buena, pero creo que hay algo más que no están contando".

Por el momento, Carrefour es la única tienda de Cáceres que ha optado por eliminar los productos de la empresa PepsiCo. De hecho, en la mayoría de los establecimientos de la ciudad siguen comercializando los Doritos, Pepsis, Cheetos o Fritos, pese a que aseguran haber notado también el incremento en los precios. José Lucero es el gerente de la multitienda El antojo, en la calle Médico Sorapán, y asegura que "desconocía por completo que en Carrefour ya no estuvieran a la venta". Además, cuenta que no ha notado un aumento en el número de ventas.