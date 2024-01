El PSOE pide a la Junta 1.600.000 euros para el aeródromo de Cáceres. Esta es una de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en la Asamblea de Extremadura y que ha comunicado en la mañana de este viernes la portavoz municipal Belén Fernández al Proyecto de Ley de Presupuestos de la región para el año 2024. También competen a proyectos importantes de la ciudad modificaciones como la de la plataforma logística, la segunda fase del Universitario o el centro de salud de El Junquillo.

Bloque de desarrollo e industrialización

Fernández ha dividido las enmiendas que afectan a Cáceres en dos bloques: uno de desarrollo e industrialización y otro de servicios públicos, sanitarios y demanda de vecinos. Dentro del primero, Fernández ha criticado que el compromiso que reflejan estos presupuestos con el aeródromo es una partida genérica para toda la región por valor de 260.000 euros. Solicitan aumentar esa partida para que sea específica y aumente hasta los 1.600.000 euros para la licitación y comienzo de las obras.

"Compartimos con el alcalde Rafael Mateos sus declaraciones en cuanto a que la terminal ferroviaria y la plataforma logística unida al desarrollo de suelo industrial son los ejes prioritarios para atraer inversiones, pero en la partida municipal eran cero euros", ha asegurado Fernández. En los presupuestos de la comunidad autónoma han presentado una modificación para la construcción de la plataforma logística y su conexión ferroviaria en Cáceres por 1.000.000 y 370.000 euros respectivamente, ya que asegura que incluye una partida también genérica.

El último punto de este bloque tiene el objetivo de impulsar y ampliar los espacios del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura para la incubadora de empresas por 200.000 euros.

Bloque de servicios públicos

En el segundo bloque han presentado otras tres enmiendas relacionadas con servicios públicos, sanitarios y demandas vecinales. Fernández ha criticado también que "el PP de Cáceres es muy reivindicativo con la situación del hospital Universitario solo cuando no gobierna" y que los presupuestos recién aprobados "nos recuerda a la época de Monago, cuando desmantelaron todo lo avanzado por Guillermo Fernández Vara". "Son cantidades ridículas, con algo más de un millón de euros, cuando la previsión del coste de la construcción es de 70 sin contar el equipamiento", ha indicado. Solicitan que esta partida sea de 5.000.000 euros de la partida de construcciones con el objetivo de que, una vez sea adjudicado el sexto lote, pueda ser revisado el proyecto e iniciar la construcción.

También en el ámbito sanitario, presentan una enmienda de 2.500.000 euros para la construcción de un centro de salud en El Junquillo: "Lo consideramos un barrio en expansión con una población muy elevada y que, actualmente, la Atención Primaria se les ofrece en Aldea Moret y Manuel Encinas, ambos colapsados. Es una necesidad apremiante y estos presupuestos contemplan cero euros".

Atendiendo también a demandas vecinales de vecinos de este barrio, presentan un proyecto de acondicionamiento de la cañada real a su paso por El Junquillo por valor de 200.000 euros, ya que "se encuentra en una situación insalubre".

"Mateos no reivindica ninguno de estos proyectos"

La portavoz socialista ha abroncado a Mateos que "todas estas medidas dice reivindicarlas, pero no lo hace con ninguna". "La única enmienda que ha realizado el alcalde son 25.000 euros para los actos de celebración del centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Montaña", ha explicado. Fernández ha puesto como ejemplo que los ayuntamientos de Plasencia y Badajoz -ambos gobernados por el Partido Popular- sí han solicitado enmiendas por valor de 80.000 y más de 2.000.000 euros respectivamente.

"Viene de la mano de un alcalde que ha calificado como 'sensibles' estos presupuestos con Cáceres y que por fin apostaban por la ciudad gracias a una presidenta cacereña que está comprometida con el supuesto agravio histórico que ha sufrido la capital de la provincia, pero lo único que consignan son inversiones que provienen del gobierno de Vara", ha relatado.

Soraya Vega

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega, "ha indicado que el trabajo del PSOE está enfocado en todo lo que los ciudadanos y ciudadanas de Cáceres merecen". "Estamos intentando explicar en todas las ciudades de la región los efectos que van a tener los presupuestos del Partido Popular y Vox".

"Son unos presupuestos que no atienden a los problemas que tiene Extremadura en este momento y se ningunea sin ningún tipo de pudor a Cáceres. Tenemos a María Guardiola como la presidenta de la mentira porque no vemos ni una de las promesas que llevaba en la campaña electoral, es un insulto para todos", ha sentenciado Vega. "Es cierto que no vamos a arreglar unas partidas desastrosas con enmiendas parciales pero vamos a trabajar para hacer llegar estas reivindicaciones en cuestiones tan relevantes como la sanidad a la Junta de Extremadura".

Ha finalizado con la reclamación para comprender cuáles son las intenciones y objetivos en la ciudad de Cáceres de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda: "Seguimos sin saber qué quieren para las extremeñas y extremeños".