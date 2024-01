Cáceres: se nos mueren los valientes

Hemos amanecido áridos este 2024, como la sequía que azota la penillanura cacereña en estos días de frío, niebla y mascarillas con los que se ha teñido la ciudad. Entre la tos generalizada y la gripe que no cesa, de un plumazo se han apagado las luces de Navidad, han quitado la pista de patinaje y Cánovas está desnuda sin los puestos de pendientes, bufandas, libros y churros que nos alegraron diciembre.

Enero ha llegado y lo ha hecho con toda la crudeza de su cuesta llevándose a Pepe Rojo y a José Luis Caldera, poco después de que se nos fuera Juavinc. Rojo era uno de esos tipos que formaban parte del paisanaje de Cáceres y de la calle Pintores, donde se conserva una de sus tiendas talismán. Avanzado a su época, se atrevió con los maniquís de caballero luciendo bulto Calvin Klein cuando innovó al traerse los calzoncillos que se idearon en Nueva York y desmontó el mito de que los escaparates solo estaban diseñados para plásticos que reproducían a señoritas con ligas y sujetador.

Pepe Rojo era un visionario. Ha muerto esta semana con 82 años y su fallecimiento nos ha dejado con el corazón roto. Presidente honorífico de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca) y padre de tres hijas (Maribel, Raquel y María José), siempre decía que el único título que quería era el de «tendero» y se confesaba «un fanático de la calle Pintores». Era Rojo tan catovi que mientras familiares y amigos se fueron dando de baja del Cacereño, él guardaba en su cartera como oro en paño el carné que le acreditaba como socio número 16.

Fue toda una institución en el comercio. De hecho, era de los pocos que quedaban de la vieja guardia. Su primera tienda de Llopis la abrió cuando este barrio obrero que impulsó el entonces obispo Llopis Ivorra empezaba a despegar. También fundador de Tambo, sus inicios hay que buscarlos en El Requeté: qué mejor escuela que los almacenes que nacieron de la mano de Getulio Hernández Moreno y su mujer, Ángela del Monte Sánchez, que en 1939 empezaron a vender telas en una habitación de un edificio de la avenida de España situado prácticamente enfrente de la Casa de la Chicuela al que llamaban el Edificio del Requeté.

Echaremos de menos tanto a Pepe como a José Luis Caldera, que igual que Pachi (el padre Pacífico), fue el gran cura de Cáceres. Miembro de la saga de Santiago padre (el que fotografió a decenas de generaciones con su muñeco Bambi en Cánovas), José Luis (fallecido a los 89 años) se ordenó cura en los 60 y enseguida se sintió afortunado por todo lo que Dios le había concedido: profesor de Religión en el Norba Caesarina, capellán de Las Carmelitas, predicador en Las Josefinas, en el sanatorio de La Consolación, José Luis también fue consiliario en la Asociación de Viudas y colaborador en San José. Casó a cientos de cacereños, y si antes de pasar por la vicaría se te había olvidado confesarte él lo pasaba por alto porque decía que Dios siempre te acababa perdonando y que bastaba con entonar aquello de ‘¡Vienen con alegría, Señor. Cantando vienen con alegría, Señor!’.

Hablando de casorios, en ellos no podía faltar el ramo de novia de Juanvic. Nacido en Torregorgaz, Florentino Pulido Nevado tenía 70 años cuando en noviembre falleció. Sus aficiones siempre fueron el fútbol y compartir buenos momentos con los amigos. Su debilidad eran sus nietos. Creó su propia empresa, Flores Juanvic, que lleva el nombre de sus hijos, Juan y Víctor. Siempre recalcaba con orgullo que había entregado toda su vida al mundo de las flores. Entre sus anécdotas destaca una que relataba con frecuencia: «Una niña vino el día de la madre para comprar un ramo con tan sólo 2 euros. Como los niños son mi ilusión, y era tan graciosa, le regalé uno de 20».

Cuentan que de un cobarde nada se ha escrito, mas al contrario, de los valientes se han destilado ríos de tinta. Y de eso puede presumir Cáceres, de tener a personas valientes que como Juanvic y Pepe Rojo levantaron negocios y crearon riqueza, o como José Luis Caldera, que desde el púlpito y desde la tarima instruyó a los jóvenes para que fueran personas de provecho. Se nos han muerto tres valientes, pero conservamos el tesoro de nuevas generaciones que hacen apología de la tolerancia y la bondad y que encarnan personas como José Luis Franco Núñez, que ha sido protagonista de ‘Drag Story Hour’, la primera gala de Reyes de la diversidad que se celebra en la historia de Cáceres. A la cita no faltó la presidenta de Extremadura, María Guardiola. Y es que donde se ponga un valiente que se quite un cobarde. Donde se ponga Franco Deluxe que se quite Calvin Klein.