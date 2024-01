Extremadura ha registrado la menor subida de Índice de Precios de Consumo (IPC) de todo el país, un 2,4%, mientras que en el resto de la nación se sitúa en el 3,1%, según los datos aportados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una reducción producida por la nueva situación del precio de los alimentos, que aunque se elevan un 7,3%, suponen 1,7 puntos menos que el mes anterior. Esta evolución se debió a que los precios de la leche, huevos y queso, el pan y cereales y la carne subieron menos que en diciembre del año 2022. Y que los precios de las legumbres y hortalizas bajaron, frente al aumento en ese mismo periodo.

¿Pero qué opina Extremadura de estas cifras? En materia de precios, uno de los sectores más afectados es el aceite, con números al alza. Según la estimación de Coag Extremadura (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), esta campaña de aceituna para almazara registrará el doble de cantidad obtenida durante el curso pasado, una producción de unas 70.000 toneladas de aceite. Unos datos que chocan con la subida de precios.

Juan Moreno, coordinador de la organización agraria, explica los motivos de este incremento. «Aunque la producción ha aumentado, todavía no ha llegado a sus niveles óptimos debido a la sequía y al cambio climático». Esto hace que «los rendimientos están por debajo, en torno al 15% o 20% en materia de grasa de aceite. Eso equivale aproximadamente a tres puntos menos de productividad del fruto». La solución para que el consumidor no se vea afectado debería pasar, a su juicio, por la creación de un stock de aceite, en los años de buena cosecha, algo que equilibraría los precios.

Los empresarios también realizan su análisis. Lo hace Javier Peinado, secretario general de la Creex (Confederación Regional Empresarial Extremeña). Aplaude los datos en Extremadura y recuerda que eso tiene «un efecto doblemente bueno» en las empresas, más allá del escenario macroeconómico». Según su perspectiva, la situación «ayuda y genera mejores expectativas para inversiones productivas de futuro».

Reconoce, eso sí, que los precios no han bajado realmente en la medida que hubiese sido necesario «porque siempre por desgracia experimentan ese efecto cohete-pluma», es decir, suben de manera muy rápida pero luego tardan mucho en bajar.

El impuesto de los pobres

«Como vulgarmente se ha conocido siempre, la inflación es el impuesto de los pobres, por lo tanto, flaco favor le hacemos también a las clases más desfavorecidas». En cuanto a la remuneración del trabajador, Javier Peinado es claro: «No se van a incrementar los costes salariales significativos, puesto que el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que se firmó a nivel nacional establecía un baremo de 3,5 pero, se quedó en el 3,1 y se fijará en un 3%, lo cual es una buena noticia porque el incremento de los salarios tiene un efecto inflacionista».

No cree lo mismo Joaquín Pérez, secretario general de USO (Unión Sindical Obrera), quien describe así el contexto actual: «La realidad es que los sueldos siguen perdiendo capacidad de compra frente a un IPC que sigue creciendo mes a mes. De los casi 21 millones de afiliados, tan sólo 10,9 millones de trabajadores se rigen por convenios que contemplan una subida salarial que, de media, ha llegado hasta el 3,46 %».

Desde CCOO valoran la progresiva contención del IPC, pero no obstante remarcan que «la inflación sigue en niveles elevados que hay que rebajar aún más» y por ello reclama al Gobierno que siga actuando para contener los precios de los productos básicos y a vigilar y tomar medidas frente los excesivos márgenes de algunas grandes empresas de la distribución y mayoristas».

La opinón de los cacereños

Mientras, en la calle afrontan la subida de precios recortando gastos en ciertos productos alimenticios, como explica el cacereño Fernando Plaza: "Hay que mirar más detenidamente la cesta de la compra. He reducido el consumo en productos cárnicos y también los relacionados con los pescados" y a su vez Rebeca Galán: "Tenemos que adaptarnos a estos tiempos, si antes se freían más productos con aceite de oliva ahora utilizamos en mayores elaboraciones el de girasol", o con un mayor desembolso, como destaca Andrés Sáenz, frutero de Cáceres: "En mi frutería suele ser la misma clientela, pero es verdad que los productos que compraban antes con 15 euros, en la actualidad tiene un coste de 18 euros".

Por otro lado, el trabajador de agencia de viajes Toñi Nevado nos explica su caso: "Como agente de viaje, en mi caso, tengo un porcentaje grande de clientes de la tercera edad y no he notado una variación en la cantidad de público y tipos de destino." Juan José Gil, insiste en que "en la agencia de viajes donde realizo mis funciones no hemos notado una bajada en el número de viajes. Los niveles son normales o incluso van en aumento", pese a que en el sector ha incrementado su IPC en 2,3% en los paquetes de viajes.

Frente a ellos, los carburantes, con una tasa todavía del -1,2%, aunque la cacereña Isabel Muriel admite que "aún con las variaciones de precios de los combustibles, siempre reposto gasolina cuando hay necesidad, cueste lo que cueste, independientemente del precio." Y es que el IPC baja en Extremadura, pero sigue afectando al bolsillo.