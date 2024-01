Gozar el momento

Una encuesta de la compañía Gallup asegura que la angustia vital ha crecido en todo el mundo desde 2009, pues si en ese año un 25% de la población reconocía haber tenido sentimientos de angustia, en 2021 la cifra se elevó hasta el 31%. Los estudios llevados a cabo acerca de la incidencia de la pandemia de coronavirus detectaron que un 2,5% de la población vivía con angustia. Aunque esa cifra bajó en 2021, se quedó por encima de los datos previos a la pandemia.

También han detectado que las personas más afectadas fueron las que estaban entre los 35 y 55 años y que los menores eran los que reconocían tener menos angustia vital, aunque han sido los que se mantienen más bajos que en su estado anterior. A pesar de la gravedad de estos datos por lo que se refiere al estado de la enfermedad mental, especialmente la angustia vital, los efectos fueron de pequeña magnitud, pues el incremento fue breve, ya que la población se adaptó con flexibilidad a las circunstancias y si bien al principio del confinamiento el impacto inicial fue muy duro se recuperó rápidamente.

¿Qué ha sucedido tras la pandemia? Para salir de la angustia y no caer en la depresión existen varios mecanismos como la fe religiosa, el altruismo, la creatividad y el hedonismo. A juzgar por lo visto y oído parece que la mayoría de la población ha optado por este último. Los hosteleros aseguran que estas han sido las mejores Navidades y las comidas y cenas han proliferado como nunca. Otro tanto anuncian las empresas turísticas que han aumentado espectacularmente sus ingresos pese al encarecimiento de hoteles y medios de viaje y no sería de extrañar que dentro de un par de meses conozcamos que las rebajas han batido récords. La reclusión, la enfermedad y la muerte parecen haber dejado su marca en el subconsciente que lleva a pensar en el presente, pues el futuro parece no existir o al menos estar en peligro. La pandemia ha puesto en duda la estructura social. Se está produciendo un consumo compulsivo. ¿Para qué ahorrar? ¿Para qué sacrificarse? Gocemos del presente.