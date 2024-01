Jacobi Ceballos: «Cáceres necesita inversiones, porque en muchos sentidos siempre ha sido la gran olvidada»

Diplomada en Enfermería por la Uex y dedicada a la formación en el Sexpe y en la FP reglada, Jacobi Ceballos Silva (Cáceres, 1979) es la nueva concejala responsable de canalizar la participación vecinal en el ayuntamiento cacereño, y de llevar las riendas de la Universidad Popular, que por cierto quiere renovar para situarla en el siglo XXI. Nacida en Llopis, es hija del ya fallecido Francisco Ceballos, primer árbitro cacereño de Primera División, un hombre solidario y volcado con la ciudad, presidente de su barrio y también responsable de aquellos primeros colectivos que unieron al movimiento vecinal. «En mi casa siempre se ha trabajado por Cáceres, lo he vivido desde niña, lo llevo en los genes», afirma. De hecho, hasta su elección como concejala ha sido la número dos de las cofradías cacereñas, donde ha dejado una buena impronta. Por ello, no duda en confesarse una «catovi total» que apuesta por «ayudar a la ciudad en la medida de mis posibilidades».

La Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres ha formado el mayor frente desde que comenzó su andadura, con cuarenta barriadas unidas. Pero la clase política lleva años enfrascada en sus propias luchas, sin otorgarle el papel ni la voz que merece. ¿Se compromete a cambiar esa tendencia?

Al arrancar, tras las elecciones, lo primero que hemos hecho en la concejalía ha sido un chequeo del territorio, de las distintas asociaciones, algunas menos conocidas, otras con más visibilidad pública. Han sido seis meses de vértigo porque me gusta acudir personalmente al lugar y saber de forma directa cuáles son las demandas contadas por los propios ciudadanos. Me parece primordial tener un conocimiento conjunto de lo que solicitan las barriadas, que todos los colectivos vecinales y no vecinales sean escuchados, atendidos y estudiados en función de sus necesidades. Al final, ellos son el pulso de la ciudad.

¿Y qué se ha encontrado?

Precisamente eso, que los barrios piden que se les escuche, que se les dé la importancia que merecen. Demandan servicios e infraestructuras, y es lógico, porque Cáceres ha crecido mucho en las últimas décadas. Hay barriadas de nueva creación que piden dotaciones, y debemos ponerlas sobre la mesa para tratar de atenderlas como corresponde. Luego hemos visto que cada zona tiene sus peculiaridades, no podemos comparar las necesidades que plantea Vistahermosa con las que presenta Aldea Moret, y eso es lo que estamos trabajando y analizando. Me gustaría destacar el trato exquisito de los responsables vecinales. Las manos están tendidas para trabajar en conjunto.

De hecho, los buenos protocolos dicen que la política local debe involucrar cada vez más a los ciudadanos en decisiones y proyectos para hacer una ciudad realmente de todos. Pero los colectivos vecinales llevan tiempo sintiéndose alejados de la gestión municipal del día a día. ¿Cómo se lo plantea?

He establecido contacto directo con todas las asociaciones de vecinos y también con los representantes de los distritos. Por cierto, me parece fundamental trabajar al nivel de distrito (Norte, Sureste, Oeste, Centro-Casco Antiguo y pedanías), porque ellos son los que pueden canalizar toda la información a través de diferentes medios. Diariamente, las cuestiones relevantes las atendemos, y si es necesario, las trasladamos al resto de concejalías. Algunas han requerido una reunión rápida y se ha hecho. Tenemos las puertas totalmente abiertas. En este mismo sentido, ya hemos lazando las dos primeras encuestas: una sobre la ciudad que quieren los cacereños, y otra sobre las necesidades formativas que detectan de cara al empleo, para enfocar nuevos proyectos. Además, creo que el Consejo de Participación también debe abordar distintas problemáticas que puede haber en la ciudad, en las que los vecinos deben tener más voz. Por tanto, claro que queremos potenciar la participación ciudadana, pero cuando comenzamos a trabajarla nos encontramos con una metodología que se había derogado sin que tuviéramos conocimiento de ello. Nos pusimos a un ritmo frenético a buscar soluciones, porque el proceso participativo es el eje vertebral del ciudadano en la vida municipal.

La Agrupación Vecinal propone una auditoría que detecte las necesidades y las deficiencias de la importante cantidad de edificios municipales de la ciudad, para conseguir «un uso más racional». A veces los propios vecinos tienen que cambiar bombillas, arreglar puertas…

Uno de los primeros pasos de la concejalía ha sido conocer los centros cívicos, sedes vecinales y casas de cultura. Aunque en algunos casos se han remodelado (por ejemplo Rodríguez Moñino) o están en ello, hay muchos aspectos pendientes y vamos a tratar de hacer una inversión para mejorar esas situaciones. Me consta que mis compañeros ya trabajan desde las áreas de Infraestructura y Régimen Interior, con el objetivo de que se haga de la mejor manera posible. Además, queremos crear un canal adecuado para que nos trasladen esas situaciones y puedan tener una respuesta en tiempo y forma.

No hay tema que más preocupe al movimiento vecinal que la construcción de la segunda fase del Hospital Universitario. Ha creado un frente colectivo junto con el Colegio de Médicos. A Cáceres le falta Cirugía Vascular, Maxilofacial, UCI Pediátrica… ¿Tendrán los vecinos un aliado en el ayuntamiento en su lucha por estas inquietudes, que ya consideran urgentes?

La necesidad de que se acometa la segunda fase es una evidencia. Hace una semana tuvimos un encuentro con el Colegio de Médicos y con la Agrupación de Asociaciones de Vecinos. El alcalde dejó patente el compromiso que tendrá con todas las reivindicaciones que vengan a mejorar Cáceres y la vida de sus ciudadanos. Está trabajando por ello, ya sea a nivel autonómico o estatal. Por tanto, iremos de la mano para que esa segunda fase se materialice, resulta obvio que se necesita. Yo creo que la Junta de Extremadura va a apostar seriamente. A partir de esta legislatura la veremos hacerse realidad. Cáceres es una de las ciudades que más inversión necesita porque en muchos sentidos siempre ha sido la gran olvidada. Vamos a trabajar por ello.

Entre todas sus peticiones, el movimiento vecinal considera esencial la recuperación del Marco. No solo vertebra el Sureste, es que cambiaría la fisonomía de Cáceres. Se quejan de su aspecto inmundo frente a los bellos paseos fluviales de otras ciudades…

La Ribera es uno de los cuatro grandes compromisos de nuestro alcalde y por supuesto del equipo de gobierno, porque se trata de una cuestión muy importante para todos los cacereños. Queremos reivindicar la zona como un espacio verde, comenzar a hacerlo realidad en esta legislatura. Además de unir distintos barrios, supondría, junto con otros grandes pulmones como El Rodeo o el Parque del Príncipe, la guinda a ese patrimonio medioambiental que tiene Cáceres.

La Agrupación Vecinal también propone que la ciudad opte a la declaración de Capital Verde Europea, que ya han conseguido Vitoria y Valencia. Cáceres está entre las capitales con más espacios de este tipo (2 millones de m² de jardines) ¿Escucharán su petición?

Directamente no la hemos recibido, pero insisto en que todas las propuestas que pongan en valor la ciudad, y que además sean realistas y factibles, se estudiarán. En principio parece magnífico estar dentro de ese grupo privilegiado.

Bajando al terreno, pisando la calle, hay barrios en una situación verdaderamente delicada, incluso ilegal… ¿Qué plantea la nueva corporación sobre Charca Musia ahora que los vecinos se movilizan?

Lo primero que tenemos que reconocer es la situación complicada de Charca Musia, con vecinos viviendo allí en circunstancias difíciles. Desde Participación Ciudadana nos preocupa bastante... Me consta que a través de las concejalías de Urbanismo e Infraestructuras están tratando de poner estrategias encima de la mesa para solventarlo, y además con la intención de que esas soluciones puedan plantearse en estos cuatro años con el fin de no alargar más el problema, que dura ya muchos años.

La pedanía de la Estación Arroyo-Malpartida necesita inversiones millonarias, también Rincón de Ballesteros. Valdesalor parece mejor dotada pero tiene sus carencias… ¿Por dónde empezamos?

El primer paso consiste en que estas pedanías se sientan parte de Cáceres, y en que Cáceres reconozca a sus pedanías. Me parece algo muy importante tras conocerlas mejor sobre el terreno. Merecen una atención especial porque son vecinos de Cáceres y necesitan ser tratados como tales. Hemos comenzado por un gesto, por llevarles la programación navideña igual que a otros barrios. Para nosotros cuentan exactamente igual. Espero y deseo, y estamos ya trabajando en ello, que podamos avanzar en este camino.

¿Qué hacemos con el solar que dejará el Bloque C?

Es una zona delicada. Necesitamos conocer la opinión de sus vecinos, vamos a pedirla y a tenerla en cuenta. ¿Qué consideran ellos que puede resultar viable para que ese espacio tenga un buen uso, y para satisfacer las demandas de una barriada que precisa atención? Hablamos de una zona que tiene sus carencias. Vamos a trabajar por ella.

¿Y el Centro Cívico de Aldea Moret? Ya fue demolido el antiguo centro pastoral de la zona de Santa Lucía, pero va camino de un año sin proyecto para el nuevo edificio…

Los trámites avanzan, porque además, si todo va bien, tendremos un nuevo presupuesto municipal que supondrá un plus para todos los objetivos que queremos acometer. El centro cívico ya ha sido presupuestado, con lo cual estoy segura de que pronto vamos a empezar a ver movimiento. Queremos que sea otra de las realidades que tenemos sobre la mesa, que son muchas.

Otra de las grandes inquietudes del movimiento vecinal: el eterno problema del abastecimiento tras el fiasco de Portaje (13 años y 60 millones perdidos). Medioambiente ha dado luz verde a la obra del nuevo trasvase desde el Almonte. ¿Está todo listo para que por fin se licite la obra? ¿Habrá más sorpresas?

El abastecimiento de Cáceres es ciertamente un problema importante. Pero insisto en que todas las grandes reivindicaciones arrastradas durante años, que importan especialmente a los vecinos, se han tenido en cuenta desde la precampaña electoral como estrategias que marcan el camino de este nuevo equipo de gobierno. Somos los primeros aliados de los vecinos cuando hablamos de proyectos eficientes para la ciudad.

Los Presupuestos Participativos se han convertido desde el año 2015 en el principal símbolo de la participación ciudadana en la gestión municipal, pero últimamente no estaban funcionando. Es cierto que ahora han conseguido aprobarlos en tiempo y forma, pero… ¿Van introducir ajustes que faciliten un proceso tan laborioso?

Cuando llegamos al Gobierno local, estaban bloqueados porque había una metodología derogada. Cuando echamos a andar con el proceso participativo, nos dimos cuenta de que teníamos que reinventarnos, y en tiempo récord buscamos una fórmula que nos permitiera seguir contando con la voz de los cacereños, porque es nuestro objetivo general. Ya hemos logrado plantar la semilla, sentar las bases de lo que nos gustaría que fuera dicho proceso, más real y eficaz, pero falta una parte muy importante, que es construir esa metodología con los verdaderos protagonistas, con los propios ciudadanos. Hay que conocer su opinión porque además nos hemos llevado una grata sorpresa: aparte de las infraestructuras, comienzan a reclamar otras inversiones en salud mental, en ayudas a personas desfavorecidas, en formación de las propias asociaciones para favorecer la implicación de los vecinos en la gestión ciudadana... Y eso debemos conocerlo.

Los barrios echan de menos una mayor presencia de la Policía Local, quieren más patrullas...

Con la apuesta que está haciendo nuestro equipo de gobierno, la Policía Local de Cáceres, en su nuevo organigrama, va a dedicar parte de sus efectivos a la participación ciudadana. Y no hablamos solo de vigilar y controlar, que ya es importante, sino también de diversas actividades como orientar a los mayores para prevenir estafas, ayudar a los niños con la formación vial… Además, el objetivo es que exista una comunicación muy fluida, de modo que un presidente vecinal pueda trasladar un problema a la policía y obtenga una respuesta rápida.

El Ayuntamiento de Cáceres ha disuelto los organismos autónomos de Juventud, Deportes y Universidad Popular, para (dice) tener una acción más rápida y directa sobre estos contenidos. ¿Qué ganará la Universidad Popular?

Tiene un fuerte arraigo en Cáceres, este año celebra su cuarenta aniversario. Necesita renovarse, revitalizarse, por eso ha sido un acierto dar el paso. El proceso se denomina jurídicamente ‘disolución’, pero en realidad lo que se ha hecho es integrarla dentro del ayuntamiento, lo que permitirá agilizar los distintos procedimientos relacionados con ella. Y así, vamos a poder darle más contenidos. Uno de los retos que personalmente asumo es lograr una Universidad Popular innovadora. Por supuesto continuará con su esencia, con nuestras tradiciones, de hecho ya se ha empezado a preparar la fiesta de Las Lavanderas; pero pretendemos añadirle otros contenidos, hay una demanda muy alta de nuevas tecnologías. Además, continuaremos con la formación para el empleo, fundamental, sin duda es la herramienta que transforma la vida de una persona social y profesionalmente.

Llega desde la vicepresidencia de la Unión de Cofradías. ¿Cree que debería mantenerse la ayuda excepcional de este año de 100.000 euros?

Hay mayor presupuesto por el centenario de la coronación de la patrona, pero indudablemente la Semana Santa debe cuidarse y mimarse. Es un revulsivo económico, turístico y de participación. Establecer líneas para potenciarla supone un beneficio para toda la ciudad.

Precisamente, el Centenario de la Coronación de la Virgen de la Montaña será el evento más singular del año, habrá actos multitudinarios...

Supondrá un trabajo intenso para el ayuntamiento, porque habrá mucha participación ciudadana tanto en el novenario de mayo como en el extraordinario, con la procesión Magna y otros actos. Merece la pena. Será histórico. Muchos no volveremos a vivir algo similar.

Sin ánimo de frivolizar, siempre en sentido metafórico: ¿Qué milagro pediría para estos cuatro años de legislatura?

No creo en las fórmulas mágicas, creo en el trabajo, la dedicación y el compromiso con lo que piensas y con lo que eres. Eso es lo que puedo aportar. Espero que cuando pasen estos cuatro años podamos hablar, no de retos, sino de realidades cumplidas, de proyectos que se forjan con esfuerzo.

¿Cómo le gustaría que le recordaran tras su paso por la concejalía?

En mi vida diaria siempre trato de ser una persona accesible, dialogante, normal, de la calle... Solo me gustaría que los vecinos pudieran decir algún día que me he preocupado realmente por sus problemas.