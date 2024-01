Año nuevo, ¿vida nueva?

Primero, desearos a todos mucha felicidad, mucha paz y mucho amor en el año que acabamos de comenzar. Es verdad que los tópicos cada vez lo son menos, pero habrá que darles otra oportunidad, así que mucho ánimo en todos los proyectos de primeros de año, y ¡duro con ellos!

Creo que fue el día 2, a primera hora de la mañana, cuando oía en radio una noticia muy relacionada con lo que os acabo de decir. Comentaba el locutor que en el último día de BOE del año terminado, recogía este boletín tan importante en las tomas de decisiones, la aprobación de unos 900 millones de euros destinados a actuaciones en la comunidad autónoma catalana. Lo que ahí se publica, va a misa, no hay vuelta atrás, y el tono del que daba la buena nueva era que había habido en la misma mucho de premeditación y alevosía. Los 900 kilos son muchos kilos. ¿Sabéis lo que costaría el solucionar que los aviones que salen de Badajoz lo pudieran hacer también en días de niebla? 5 millones. ¿O que se pudiera volver a recuperar el famoso tren Ruta de la Plata que nos comunicaba con el Norte? Bastante poco. Pues ni si quiera eso nos van a traer los Reyes. Y digo yo, ¿tan mal nos portamos los extremeños para que no nos toque ni las migajas?, ¿qué tuerto nos ha mirado en esto de las comunicaciones, que cada vez estamos más aislados?

¿La culpa es de los políticos?, Algo deben tener, pues se sientan bien sentados en el Congreso o en el Senado, y ahí es donde se cuece todo. «Pero es que están ocupados en otras cosas», me diréis. Vale. Pero no estaría mal que a comienzos de año nos dijeran: «mirad, cuando el 24 termine ya estarán a pleno rendimiento las obras de la autovía Cáceres-Badajoz, habremos electrificado y puesto en marcha el tramo Badajoz-Plasencia, el aeropuerto funcionará los 365 días de año…» dos o tres cosas… y añadirían: «si no lo logramos dejamos Madrid y nos volvemos a nuestra tierra y que vengan otros».

Estaba dándole vueltas a todo esto, y creedme que me parecía que esto se iba a hacer realidad, que ahora sí, que eso de año nuevo vida nueva es cierto, en ello andaba cuando alguien hizo más ruido de la cuenta y todo se acabó.

¡Feliz año!