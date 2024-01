Dieciséis días de compras en domingos y festivos durante 2024. Saquen la agenda. Ya están fijados. La capital cacereña tiene cerrado el calendario de las jornadas extraordinarias de apertura de los establecimientos comerciales que superan los 300 metros cuadrados (los de menos tamaño disponen de plena libertad horaria, aunque en Cáceres no suelen hacer uso de ella). De ellos, cuatro son festivos y doce son domingos.

Por un lado están los ocho días de apertura autorizada por la Junta de Extremadura, a propuesta del Consejo de Comercio de la comunidad. Publicados en el DOE de 30 de octubre de 2023, son el 7 de enero (domingo e inicio de rebajas), el 28 de marzo (Jueves Santo) el 12 de octubre (sábado festivo por el día del Pilar), el 1 de diciembre (domingo de campaña navideña), el 6 de diciembre (festivo de la Constitución), el 9 de diciembre (festivo de la Inmaculada pospuesto al lunes), el 22 de diciembre y el 29 de diciembre (ambos, domingos de campaña navideña).

Además, el Consejo Sectorial del Comercio de Cáceres ha decidido que los dos festivos de apertura que le corresponde elegir al municipio sean el 30 de junio (domingo en fechas de arranque de las rebajas) y 15 de diciembre (domingo de campaña navideña).

A dicho calendario se unen seis días más por estar la capital cacereña considerada Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT): los primeros domingos de febrero (día 4), marzo (3), abril (7), mayo (5), junio (30) y octubre (6). Esta catalogación de Cáceres quedó establecida en 2019 tras una larga batalla política, zanjada por una sentencia del Tribunal Supremo, que anuló la decisión de la Junta de Extremadura y del Tribunal Superior de Justicia regional, y declaró a Cáceres ZGAT (igual que a Badajoz).

Una libertad sin rentabilizar

Ahora bien, los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados pueden abrir cuando quieran y como quieran, sean domingos, festivos o días laborables, aunque no lo hacen, salvo excepciones muy contadas. La limitación de 16 días a las tiendas de mayor tamaño se realiza precisamente para equilibrar la competencia con los pequeños, pero estos ni siquiera se lanzan en masa a abrir esos días especiales, sabiendo que las franquicias y grandes superficies sí los aprovechan. Tan solo se animan de forma mayoritaria cuando coincide el inicio de las rebajas y las fechas navideñas. Durante el resto del año, el número de quienes levantan la persiana los sábados tarde, domingos o festivos es mínimo, incluso en la zona turística por excelencia (plaza Mayor, Moret, Pintores...).

«El comercio de menor tamaño se muestra reacio a abrir esos días. Desde hace unos años estamos intentando cambiarlo. Los propietarios alegan lógicamente problemas de descanso y conciliación familiar, no pueden estar los siete días de la semana, porque suelen ser tiendas de una sola persona, a lo sumo dos, y no tendrían forma de organizarse», explica Paqui Campos, presidenta de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA). Por ello, esta organización lleva tiempo poniendo sobre la mesa «la necesidad de algún tipo de ayuda o incentivo a la contratación en dichos negocios, por ejemplo la rebaja de un porcentaje de la Seguridad Social».

Si los pequeños abrieran los fines de semana y se generase una costumbre, «el público acudiría»

«Estamos seguros de que, sobre todo en zonas de afluencia turística, si se abriesen los fines de semana de forma continuada y lo hicieran un buen número de establecimientos, el público acabaría acudiendo, quizás no al principio, aunque sí a los pocos meses. Pero si no se genera una constancia y una costumbre, la gente no lo sabe y no lo aprovecha», señala Paqui Campos, que pone como ejemplo Toledo: «todas las tiendas que están cerca de las zonas turísticas funcionan los fines de semana y hasta las once de la noche, con bastante actividad. Yo tengo en Cáceres un alojamiento turístico y los visitantes me preguntan extrañados por qué no hay comercios abiertos donde comprar los días festivos», reconoce.

Además, la organización de los hogares ha cambiado y ahora son muchas las personas que, por cuestiones de horario laboral, solo pueden salir de compras los sábados tarde y los domingos. «Al final acaban yendo a los centros comerciales porque saben que estarán abiertos, y ahí es donde debe comenzar a entrar el pequeño comercio como alternativa», reflexiona la presidenta de AECA.