Guardiola: "La conexión de Cáceres y Portugal por puente y autovía está ya bastante madura"

La conexión entre Cáceres y Portugal a través de la nueva autovía a Monfortinho y el puente sobre el río Sever son proyectos que ya están "bastante maduros", ha dicho la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en su visita a Cáceres esta mañana. Ambas iniciativas han ocupado la primera plana de la actualidad regional después de la celebración de una cumbre bilateral entre la Diputación de Cáceres y la ministra lusa de Cohesión Territorial, Ana Abrunhosa, en la que el país hermano aseguró que "ganara quien ganara las elecciones" la autovía será "irreversible" y las obras del viaducto se iniciarán en un año.

La presidenta extremeña ha lamentado, eso sí, que no fuera invitada a este encuentro, al que sí acudió la vicepresidenta provincial, Esther Gutiérrez. "No sabíamos nada, no nos invitaron y es un error. Para avanzar en estos proyectos que son esenciales para nuestra región, sobre todo en materia de conectividad y de infraestructuras, tenemos que estar todos unidos", ha apuntado Guardiola.

La jefa del Ejecutivo ha recordado que su gabinete disponía del informe del Ministerio de Asuntos Territoriales con el visto bueno para poder firmar un convenio con el Alentejo, "un convenio que ha parado el gobierno central, porque quieren firmarlo ellos. Creo que todas estas cuestiones -ha añadido- ralentizan la necesidad imperiosa que tienen los extremeños de estar comunicados con el país hermano, que podríamos hacerlo en un breve espacio de tiempo y que ahora mismo nos obliga a dar una vuelta que no tiene ningún sentido".

La Junta, según ha apuntado Guardiola, se ocuparía de las obras de conexión al puente en territorio extremeño, pero ha matizado que está a la espera "de que definan cuál será la ubicación exacta. En Extremadura estamos deseando que esto sea una realidad y confío en que lo va a ser lo más pronto posible. Estamos a la espera de ese convenio. Queremos que se firme, nos da igual quien lo haga pero estamos deseando que sea lo antes posible", ha concluido.