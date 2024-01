Raquel Preciados: "Me voy con tristeza, pero son circunstancias personales, no es algo que haya podido elegir"

Raquel Preciados fue una de las principales apuestas de la candidatura de Rafael Mateos al gobierno de Cáceres. Tomó posesión el 17 de junio y asumió una delegación acorde con su formación profesional: Patrimonio Histórico . Este lunes presentó su renuncia al acta de concejala y a sus competencias como edil, decisión que se hará efectiva en el pleno que la corporación local celebra este jueves. Preciados, en declaraciones a este diario, ciñó a cuestiones personales su determinación de dejar el ayuntamiento, «se debe a una situación de carácter familiar y personal que me impide conciliarla con la concejalía», aseveró. «Me voy con tristeza, pero son circunstancias personales, no es algo que haya podido elegir», subrayó.

Preciados ya había trasladado días atrás a compañeros en el gobierno local sus reflexiones sobre lo que hizo efectivo este lunes. Ella misma, en las manifestaciones de este lunes a este diario, aseguró que no se trata «de una decisión precipitada, he estado viendo cómo podía atender y equilibrar todo esto, pero ha resultado imposible», apuntó, insistiendo en que «todo» parte de una reflexión «razonada y serena» que se planteó desde finales del pasado año. No entró en detalles ni en las razones de fondo, reiterando en que obedece a «circunstancias no elegidas sobre las que no quiero entrar en detalles, son razones personales».

Preciados, que será concejala hasta este jueves, asumió las competencias de Patrimonio Histórico y Turismo, además del consorcio Cáceres Ciudad Histórica, luego se sumó la candidatura de Cáceres a Capital Cultural Europea, con atribuciones que entraban dentro de su área de delegación en el ayuntamiento. No se liberó y ha compatibilizado sus atribuciones como concejala con su trabajo de técnico de Arte y Patrimonio en la Junta. Preciados, que nació en Cáceres hace 51 años, está casada y tiene una hija de 12 años.

Preciados aseguró que su decisión no se debe a razones políticas o que estuviese incómoda en sus funciones públicas o en las relaciones con sus compañeros en el gobierno local, «en los siete meses que he estado en la concejalía he podido trabajar con toda la libertad y me he sentido considerada y respetada por todos, le trasladé al alcalde y al partido mis razones y las han comprendido».

Afirmó que mantendrá su afiliación al PP y que «sigue compartiendo el proyecto del Partido Popular». «Me voy tranquila y al mismo tiempo triste, mi salida no es por el trabajo o la concejalía, es por un asunto personal, a veces hay que tomar decisiones que no dependen de uno solo (...) hay situaciones de carácter personal que se te cruzan y ya está».

«He intentado en la medida de lo posible sobrellevarlo (...), pero no depende de ti, sino de cosas que te llegan». Preciados comentó que en el trabajo de una concejala no solo está la exposición y su papel público, sino también una vida personal «en la que te ocurren cosas, como la salud, el entorno y de todo lo que forma parte de la vida de cada uno y que es difícil compatibilizarlo con una responsabilidad pública», puntualizando que todo parte de una decisión que adopta de una manera «responsables, meditada y serena».

Las funciones de Preciados en el ayuntamiento las asumirán los concejales Ángel Orgaz y Tirso Leal. El primero sumará a sus delegaciones la de Turismo. Orgaz es el portavoz del gobierno local y tiene las atribuciones de Economía y Hacienda. El segundo sumará a la concejalía de Urbanismo la de Patrimonio Histórico.

La siguiente en la candidatura del PP es Noelia Rodríguez, que iba en el número 12 de la lista de los populares en las pasadas elecciones de mayo. Si acepta, entrará en el ayuntamiento en el pleno ordinario de febrero, si no se celebra otra antes. Rodríguez es la secretaria general de Nuevas Generaciones en Extremadura y técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.