Preciados trasladó a Mateos antes de Navidad su intención de dejar el gobierno de Cáceres

El alcalde, Rafael Mateos, confirmó este martes que la concejala Raquel Preciados le trasladó antes de navidades su intención de dejar el gobierno local. Preciados presentó este lunes su renuncia al acta de concejala, decisión que se formalizará el jueves en el pleno de la corporación local, y abrió, a solo siete meses del inicio del mandato, la primera crisis de gobierno, que este mismo lunes se cerró en parte con el anuncio de que los concejales Ángel Orgaz y Tirso Leal asumirán las competencias que ostentaba Preciados. Orgaz añadirá Turismo a la portavocía y a Economía y Hacienda y Leal incorpora Patrimonio Histórico a Urbanismo.

Mateos confirmó que "previsiblemente" Noelia Rodríguez, que es la siguiente en la lista que el PP presentó a las elecciones del 28M, tomará posesión del acta, y añadió que con su entrada "se hará un pequeño ajuste" en el gobierno, aunque "en principio" Orgaz y Leal estarán con las delegaciones de Preciados.

Mateos, preguntado por la marcha de Preciados, aseguró que se trata de "una decisión familiar y personal y a mí, como alcalde, no me queda otra opinión que respetarla". "Cuando alguien pone encima de la mesa cuestiones personales y familiares, hay que aceptarlo", añadió. El alcalde, en la misma línea de las declaraciones de Preciados del pasado lunes, explicó que su decisión de dejar el acta "es meditada, no es fruto de levantarse un día y decir me tengo que marchar".

En las últimas semanas "se ha tomado un tiempo de reflexión y al final la mejor solución para ella es la decisión que ha tomado". Mateos deseó a Preciados "todo tipo de éxitos en su carrera profesional" como funcionaria y técnica de la Junta y afirmó que ha sido "una magnífica concejala de Turismo y Patrimonio Histórico en los siete meses que ha tenido la delegación".