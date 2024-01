Denuncia a su empresa en Cáceres por obligarla a llevar publicidad en su uniforme

Una empleada de una empresa de Cáceres ha denunciado ante la Inspección de Trabajo un trato discriminatorio al obligarla a vestir camisetas con publicidad del negocio durante su horario laboral. La denunciante trabaja en el bingo que la compañía Orenes gestiona en la avenida Portugal de Cáceres desde hace dos años --es el antiguo bingo del Cacereño--.

El caso se encuentra, en este momento, en manos de los técnicos de la Seguridad Social, que deberán dilucidar si efectivamente se ha producido una vulneración de los derechos de la denunciante o por el contrario, no aprecia abuso por parte de la empresa.

Preguntada por este asunto, la compañía que gestiona el bingo desmiente que se haya producido una situación de discriminación o de ofensa a la trabajadora que ha interpuesto la denuncia. «Esta es una acción que ha emprendido una trabajadora por una causa particular y que viene desde que nuestra compañía adquirió este bingo hace un par de años», ponen de manifiesto fuentes de la empresa que, asu vez, sostienen que la denunciante «está utilizando un tema sensible como este con afirmaciones que no son ciertas, con el objetivo de desprestigiar a compañía y obtener rédito en un asunto particular».

Precisan, en esa línea, que las afirmaciones que se les acusan no son ciertas puesto que las camisetas a las que la denunciante hace referencia, con un eslogan relativo a un premio que ofrece el bingo, «las visten todos los trabajadores, tanto hombres como mujeres», en alusión a la discriminación, y esta vestimenta se utiliza «como un medio más de publicidad como lo hacen otras compañías muy conocidas».

Por último, la compañía hace constar que «en ningún momento hemos recibido por parte de ningún otro trabajador ningún comentario al respecto y como no puede ser de otra manera la compañía nunca realizará ninguna acción que se pueda considerar ofensiva o discriminatoria».